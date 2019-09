Une mission économique portugaise s’enquiert des opportunités d’investissement dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Une mission économique portugaise est arrivée, vendredi à Tanger, pour s'enquérir des opportunités de partenariat et d'investissement en vue de renforcer les relations commerciales avec les acteurs économiques dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

A cette occasion, un accord de partenariat a été signé entre la Chambre de commerce, d'industrie et de services Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Chambre de commerce et d’industrie luso-marocaine afin de créer un cadre attractif pour le développement des échanges et pour aboutir à un programme d'activité annuel, qui permettra d'organiser différentes actions et rapprocher davantage les opérateurs des deux pays.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre de commerce et d'industrie luso-marocaine à Lisbonne, Taoufiq Rkibi, a mis en avant la croissance significative des échanges commerciaux entre le Maroc et le Portugal au cours de la dernière décennie, passant de cinquante millions d'euros à environ un milliard d'euros.

"On retrouve des défis communs entre le Maroc et le Portugal, notamment le développement technologique et la concurrence des pays asiatiques", a-t-il indiqué, appelant les entreprises portugaises à établir des relations commerciales tripartites, à travers les accords de libre-échange signés par le Maroc pour en faire une porte d'entrée aux marchés d'Afrique, du Moyen-Orient et du Maghreb.

De son côté, le directeur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabie Khamlichi, a fait savoir que cette mission a permis de s'enquérir des diverses possibilités d'investissement et de partenariat économique et commercial visant à renforcer la coopération entre le Maroc et le Portugal, ajoutant que les deux pays ont connu ces dernières années une "dynamique importante" à différents niveaux.

Le volume des échanges a triplé en une décennie, a-t-il affirmé, notant que les importations sont d’une valeur supérieure à 692,7 millions d’euros, contre des exportations d’environ 161,2 millions d’euros.

L'accord de partenariat signé entre les deux Chambres, qui vise à renforcer le partenariat économique entre le Maroc et le Portugal, contribuera à donner un nouveau souffle aux échanges commerciaux entre les deux pays, a-t-il dit.

La mission économique portugaise, en visite de deux jours, est composée d'hommes d'affaires et de représentants d'entreprises portugaises actives dans plusieurs secteurs notamment l'automobile, la mécanique, la logistique et la construction.