Une huile d’olive marocaine finaliste aux Prix de la qualité du Conseil oléicole international

Une huile d’olive marocaine s’est classée deuxième finaliste de l’édition 2019 du Prix de la qualité "Mario Solinas" du Conseil oléicole international (COI), fait savoir cette organisation internationale basée à Madrid.

Il s’agit de l’huile d’olive du Domaine Arije de Marrakech qui s’est classée deuxième finaliste dans la catégorie "Vert moyen", précise la même source dans un communiqué publié sur sa page web.

Le communiqué indique, en outre, que les premiers prix dans les catégories "Vert intense et moyen" ont été remportés par des producteurs espagnols, alors que des huiles d’olive du Portugal et de l’Italie ont remporté des prix respectivement dans les catégories "Vert léger" et "Mûr", rapporte la MAP.

Le Maroc a pris part à ce concours avec 22 huiles d’olives vierges extra sur un total de 164 de plusieurs pays du monde qui étaient en lice lors la présente édition du Prix de la qualité du Conseil oléicole international "Mario Solinas".

Parmi ces huiles, le jury international a sélectionné, dans chacun des groupes de fruité et conformément aux bases du concours, les huiles lauréates du Prix de la qualité du COI, en suivant une grille d’évaluation au moyen de laquelle ont été notées sur 100 les sensations olfactives, gustatives et rétronasales ainsi que l’harmonie, la complexité et la persistance.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à l’occasion de la "Summer Fancy Food Show 2019", prévue en juin prochain à New York.

Les producteurs marocains d’huiles d’olive s’étaient illustrés lors de l’édition 2018 du Prix de la qualité "Mario Solinas" du COI.

Le Domaine Arij de Marrakech avait ainsi remporté le premier prix dans la catégorie "Vert moyen", alors que la Société Oleafood (Les Conserves de Meknès) s’est vu attribuer le troisième prix dans la même catégorie.

Le Groupement d’intérêt économique (GIE) "Zoyout Chiadma Mogador" (Essaouira) s’était classé premier finaliste de la catégorie "mûr".