Une grande opération d'électrification des camps d'hébergement des sinistrés du séisme a été lancée récemment dans les différents douars et localités de la province d'Al Haouz pour améliorer les conditions de vie de la population touchée.



Dans le camp "lotissement Al Alia" à Amizmiz, des agents de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) étaient, samedi, à pied d’œuvre pour l’alimentation en électricité de l’ensemble des tentes abritant les personnes dont les logements ont été totalement ou partiellement endommagés lors du séisme au niveau de cette commune.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Bouhima, de l’ONEE, a indiqué que les équipes de l’Office ont réalisé, au début de cette opération, un recensement des tentes à alimenter en électricité, ajoutant que jusqu’à présent, plus de 50% des tentes ont été raccordées au réseau électrique.



Cette opération, en cours de réalisation avec la contribution de plusieurs entreprises privées en provenance de l’ensemble du Maroc, aura un impact positif sur l’amélioration des conditions de vie des populations concernées, a-til dit, ajoutant que chaque tente est dotée d’une lampe et de coffrets multiprises.



Des résidents du camp "lotissement Al Alia" se sont réjouis de cette initiative qui se déroule sous la supervision des autorités locales, mettant en avant ses retombées en termes d'amélioration des conditions d'hébergement dans l’attente de retrouver leur vie d’avant, avec l'activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz, ordonnée par Sa Majesté le Roi.



SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Instructions visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l’efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les actions de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle.



La première version du programme de relogement présentée devant le Souverain, et qui a été préparée par la commission interministérielle mise en place sur Hautes Instructions Royales, porte sur environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés, au niveau des cinq provinces touchées.