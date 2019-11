Une forte délégation marocaine à Johannesburg pour présenter les atouts du Royaume

Une forte délégation marocaine se trouve actuellement à Johannesburg, où se tient la deuxième édition de l’Africa Investment Forum (IAF-2019), l’occasion de présenter aux investisseurs africains et internationaux les atouts du Royaume, mais surtout son apport aux efforts de développement économique dans le continent.

Lors de cette journée d’ouverture de ce Davos africain, les membres de la délégation marocaine ont tenu une série de rencontres avec des officiels de plusieurs pays notamment africains, des représentants d’organismes de financement et de grandes entreprises publiques et privées ainsi que des délégués de fonds souverains, d’investissement et de pension.

L’attractivité du Royaume qui ne cesse de se confirmer à la faveur des réformes mises en œuvre durant les deux dernières décennies a été au centre des entretiens.

Il a été question de présenter aux différents interlocuteurs les points qui font la force du Maroc, notamment sa stabilité politique, sa position géographique hautement stratégique en tant que plateforme d’entrée par excellence dans le continent africain, ses vastes projets d’infrastructures ainsi que les secteurs clés où le Royaume a su développer un avantage compétitif avéré dont les énergies renouvelables et les produits financiers, rapporte la MAP.

Il s’agit d’avantages qui ne passent pas inaperçus dans les rapports internationaux et continentaux soigneusement scrutés par les investisseurs.

Par ailleurs, la contribution du Maroc, en tant qu’acteur clé sur la scène continentale, aux efforts de développement de l’Afrique a été également soulevée lors des entretiens de la délégation marocaine.

Il s’agit, en effet, d’un rôle sollicité par les partenaires africains, qui font confiance à un leader continental ayant fait de la promotion de la coopération Sud-Sud une pièce maîtresse de sa politique extérieure.

Les success stories marocaines dans plusieurs contrées africaines ont été évoquées lors de ces rencontres ayant marqué cette première journée de l’AIF.

Le Forum, qui se tient pour la deuxième année consécutive à Johannesburg avec la participation de chefs d’Etat, d’entrepreneurs, de représentants de fonds de pension, de fonds souverains et d’investisseurs institutionnels, offre une vitrine de choix pour le Maroc pour affirmer son image dans le cadre d’une diplomatie économique audacieuse et ouverte.

Il convient de rappeler que ce conclave, qui se veut une plateforme de concrétisation de deals par excellence en Afrique, avait généré lors de son édition 2018, environ 50 deals d’une valeur de 39 milliards de dollars.

Par ailleurs, le point fort de la journée de mardi a été la tenue d’une importante rencontre sur les investissements au Maroc. Intitulée «Morocco – Connecting Global Value Chains», la rencontre a été marquée par la participation de nombreux investisseurs et acteurs institutionnels venus d’Afrique et d’ailleurs.

Reste à signaler que cette grand-messe des affaires en Afrique est organisée par la Banque africaine de développement (AFDB), avec laquelle le Royaume entretient d’excellents rapports depuis plusieurs années, le Royaume étant le premier récepteur de financements de cette institution financière continentale.