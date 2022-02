Une délégation marocaine s'entretient avec les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Fujairah

Une délégation marocaine composée de responsables des départements des mines et des hydrocarbures s'est entretenue, jeudi, avec le directeur et les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Fujairah, aux Emirats arabes unis.



Composée notamment du directeur des mines et des hydrocarbures au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Abdelali Lefdawi, et du chef de la Division méthodes et services à la direction des mines à l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Abderrazak Hamzaoui, la délégation marocaine a donné un aperçu sur les progrès accomplis dans le développement des secteurs des mines et de l'énergie au Maroc.



La délégation marocaine, qui a pris part aux travaux de la 16ème Conférence internationale arabe sur les ressources minérales à Fujairah, a passé en revue la stratégie ambitieuse du Royaume dans le secteur minier à l'horizon 2025, soulignant que cette stratégie vise à atteindre un développement durable en intensifiant les efforts dans le domaine de la recherche, de l'exploration et des services logistiques en vue d'attirer les investissements.



Pour sa part, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Fujairah, Sultan Al-Handasi, a présenté devant la délégation marocaine les composantes économiques et l'environnement d'investissement dans l'émirat de Fujairah, notamment en ce qui concerne le stockage du pétrole, le raffinage et les services logistiques.



Il a expliqué, dans ce cadre, que l'émirat de Fujairah abrite plusieurs entreprises opérant dans les industries du ciment, des matériaux de construction et de la laine de roche, utilisée comme isolants thermiques et acoustiques.



Une importante délégation marocaine a participé aux travaux de la 16ème Conférence internationale arabe sur les ressources minérales, organisée à Fujairah sous le thème "Les ressources minérales, pierre angulaire du développement national".



Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a participé à cette rencontre, ainsi qu’à l'exposition l'accompagnant via un pavillon spécial qui met en exergue les réalisations du Royaume dans le secteur minier.



L'Organisation arabe pour le développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM) avait abrité, les 26 et 27 octobre 2021 à son siège à Rabat, les travaux des réunions du Comité organisationnel et préparatoire de la 16ème Conférence internationale arabe sur les ressources minérales ainsi que l'exposition l'accompagnant.