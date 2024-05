Une délégation marocaine du Conseil économique Maroc-Portugal en visite de travail à Lisbonne

Une délégation marocaine du Conseil économique Maroc-Portugal effectuera une visite de travail le 24 mai à Lisbonne, avec pour objectif d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat au Portugal.



Cette visite, organisée à l'initiative de l'ambassade du Maroc à Lisbonne, sera une occasion pour la délégation marocaine, conduite par le président du Conseil économique Maroc-Portugal, Karim Amor, d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat au Portugal, indique un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume à Lisbonne.



Au menu de cette visite, des rencontres avec le président de la Fédération des entreprises portugaises, Armindo Monteiro, et des hommes d'affaires portugais opérant notamment dans les secteurs de la sous-traitance, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de la finance, de la construction et de l'industrie pharmaceutique.



Ces rencontres seront l'occasion d'examiner les moyens de hisser les relations économiques entre les deux pays à un niveau supérieur, tant au niveau des échanges commerciaux que des investissements, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, relève la même source.



Elles feront suite au Forum d'affaires Portugal-Maroc, tenu le 12 mai 2023 en marge de la 14ème réunion de haut niveau maroco-portugaise, tendant à identifier de nouvelles opportunités de coopération et à tisser des partenariats innovants et durables entre les entreprises marocaines et portugaises dans des secteurs clés tels que l'industrie, les énergies renouvelables et le numérique, rapporte la MAP.



Les relations économiques entre le Maroc et le Portugal ont connu un développement remarquable ces dernières années, le volume des échanges commerciaux en 2023 atteignant 23,5 milliards de dirhams, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022, selon les données de l'Office des changes.



Le nombre de touristes portugais ayant visité le Maroc a également connu une évolution positive, passant de 95.607 en 2022 à 133.944 en 2023, soit une augmentation de plus de 40%, selon l'Office national marocain du tourisme.