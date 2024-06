Une délégation d'entreprises espagnoles en prospection au Maroc

Une importante délégation entrepreneuriale espagnole, composée d'une vingtaine d'entreprises, effectue, du 4 au 6 juin courant, une visite au Maroc, afin d'explorer le renforcement des relations commerciales et économiques avec les secteurs productifs marocains.



Initiée par la Confédération de Promotion de l’emploi national, principale organisation patronale de Catalogne, cette visite fait suite à celle du ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, à Barcelone en janvier dernier, qui a permis de consolider les liens économiques entre la Catalogne et le Maroc, indique, lundi, la Confédération dans un communiqué.



Lors de cette visite, la délégation entrepreneuriale espagnole tiendra des réunions avec plusieurs responsables et opérateurs économiques marocains et visitera des installations d’envergure qui constituent une référence en Afrique, précise la même source.



''Cette mission souligne l'engagement de la Confédération de promotion de l’emploi national dans le développement de relations solides et durables avec le Maroc, en œuvrant main dans la main avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l'une des organisations d'entreprises les plus influentes au monde, pour continuer à approfondir les relations économiques et commerciales entre le Royaume du Maroc et la communauté autonome de Catalogne et l’Espagne'', souligne-t-on.



Dans ce sens, la Confédération a mis l’accent sur le rôle ''important'' du Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES) dans ce processus de développement économique, se félicitant de la croissance continue des échanges commerciaux entre les deux pays.