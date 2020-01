Une campagne médicale pluridisciplinaire au profit des pêcheurs à Safi

Une campagne médicale pluridisciplinaire a été organisée, mardi, au profit des pêcheurs opérant au niveau du port de Safi. Initiée par l'Association "Mains blanches" pour le développement durable avec le concours des autorités provinciales et de la délégation provinciale de la santé, cette initiative humaine et solidaire vise à offrir des prestations médicales de proximité à cette frange socioprofessionnelle et ce, compte tenu des conditions difficiles ainsi que des dangers auxquels se trouvent confrontés les gens de la mer dans l'exercice de leur métier.

Cette campagne médicale pluridisciplinaire a porté sur des consultations et des soins en ophtalmologie, cardiologie et en médecine générale. Par la même occasion, il a été procédé à la distribution de médicaments au profit des patients souffrant de maladies chroniques.

"Cette campagne médicale se propose de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de cette catégorie de professionnels tout en facilitant leur accès à des prestations médicales de qualité", a affirmé, à ce propos, le président de l'Association "Mains blanches" pour le développement durable, Abdesalam Kouirir.

Dans une déclaration à la presse, il a fait savoir que son association a pris l'habitude d'organiser ce genre d'initiatives en coordination avec les parties concernées afin de venir à bout de certaines maladies. De son côté, le délégué provincial de la santé à Safi, Abdelkhalek Saadi, a relevé que cette initiative cadre parfaitement avec les objectifs et les ambitions de la délégation de la santé à travers la promotion des compétences de ses ressources humaines de manière à prodiguer des soins de qualité au profit des travailleurs et assurer leur intégrité, tout en leur permettant d'améliorer leur rendement.

L'organisation de ce genre d'initiatives est à même de permettre aux personnes en situation de difficulté et de vulnérabilité d'accéder à des prestations médicales de qualité, a-t-il rappelé. Nombre de bénéficiaires ont, quant à eux, loué l'importance de cette campagne, émettant le vœu de voir ce genre d'actions se multiplier à l'avenir.