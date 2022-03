Un roadshow sur l'agrégation agricole nouvelle génération à Souss-Massa

Un roadshow sur l'agrégation agricole nouvelle génération dans la région de Souss-Massa a été organisé récemment à Agadir et ce, pour sensibiliser les agriculteurs et promouvoir les projets d'agrégation au niveau régional. Cette rencontre, initiée par l'Agence pour le développement agricole (ADA) en étroite collaboration avec la Direction régionale de l’agriculture Souss-Massa, intervient en application des axes de la nouvelle stratégie "Génération Green 2020-2030" au niveau régional, notamment l’agrégation agricole "New Generation". Intervenant à cette occasion, le directeur général de l'ADA, El Mahdi Arrifi, s'est attardé sur la valeur ajoutée et les retombées de ce système sur les plans de la commercialisation, de la production, du financement et de la qualité. Cette rencontre régionale, a - t-il précisé, se veut l’occasion de faire le point sur l’état des lieux de l’agrégation agricole et de présenter le nouveau dispositif réglementaire mis en place grâce aux deux nouveaux arrêtés d’application de la loi 04-12 sur le même secteur. M. Arrifi a souligné, dans le même sens, que ces textes ont favorisé la simplification des procédures, la révision des critères et des normes d’éligibilité et l’intégration de nouveaux modèles d’agrégation et de nouvelles filières, outre la mise en place d’un taux préférentiel pour les subventions octroyées au matériel d’élevage au même titre que pour l’aménagement hydro-agricole et le matériel agricole. Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l’agriculture de Souss-Massa, Noureddine Kessa, a rappelé les grands potentiels, dont regorge Souss-Massa qui s’est inscrite entièrement dans cette dynamique à travers la mise en place de 11 projets d’agrégation dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) liés notamment aux chaînes des agrumes, de lait, des primeurs, ainsi que des viandes rouges et blanches. "Actuellement, un portefeuille de 22 projets d’agrégation nouvelle génération est prospecté au profit de 16.300 agrégés avec une superficie de 22.500 ha", selon le responsable qui explique que lesdits projets vont consolider les acquis du Plan Maroc Vert et booster le nombre des projets d’agrégation au niveau de la région. Les interventions des autres professionnels d’agriculture, quant à elles, ont porté sur l’importance de l’agrégation en tant que moyen pour faire face aux obstacles du développement de ce secteur, déplorant le manque de précipitations, qui est l’un des problèmes majeurs de la région de Souss-Massa. Organisé au profit de plus de 80 acteurs et investisseurs de la région, ce conclave se veut une occasion pour dynamiser le processus de mise en place des projets d’agrégation nouvelle génération comme modèle novateur d’organisation des agriculteurs autour d’acteurs privés ou d’organisations professionnelles. L’agrégation agricole introduite par le PMV est un modèle novateur de partenariat entre l’amont productif et l’aval commercial et industriel. Il permet d’un côté aux petits agriculteurs agrégés de tirer profit des techniques modernes de production, de financement et d’accès aux marchés intérieurs et extérieurs.