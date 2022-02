Un incendie détruit une trentaine de commerces à Rcif à Fès

Un incendie s'est déclaré, mardi en fin d’après-midi à Rcif, dans l’ancienne médina de Fès, détruisant une trentaine de commerces et sans faire de victime, apprend-on auprès des autorités locales. Le feu s’est déclenché aux alentours de 18H30 dans les commerces de la partie du marché réservée aux légumes détruisant quelque 35 échoppes, souligne la même source, précisant que le sinistre n’a pas fait de victimes. Aussitôt alertées, les autorités locales se sont rendues sur les lieux ainsi que les services de la protection civile qui ont déployé d’importants moyens logistiques et humains pour venir à bout des flammes et maîtriser l’incendie une heure après son déclenchement. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre qui sont encore indéterminées, ajoute la même source, relevant que des instructions ont été données pour restaurer les locaux endommagés.