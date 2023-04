Un excédent budgétaire de 6,27 MMDH à fin mars

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un excédent budgétaire de 6,27 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2023, contre un déficit budgétaire de 1,92 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).



Cet excédent tient compte d’un solde positif de 23,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 1,92 MMDH à fin mars 2022 compte tenu d’un solde positif de 20,2 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de mars 2023.



Pour les recettes ordinaires brutes, elles se sont établies à 84,9 MMDH contre 76,5 MMDH à fin mars 2022, en hausse de 11%, fait savoir la TGR, expliquant cette évolution par l’augmentation des impôts directs de 2,6%, des droits de douane de 14,2%, des impôts indirects de 5,9%, des droits d’enregistrement et de timbre de 10,4% et des recettes non fiscales de 154,4%, rapporte la MAP.



S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont ont été de 106,8 MMDH à fin mars 2023, en baisse de 0,9% par rapport à leur niveau à fin mars 2022, en raison du recul de 27,8% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à la hausse de 2,4% dépenses de fonctionnement et de 6,9% des dépenses d’investissement.



La baisse des charges de la dette budgétisée de 27,8% s’explique par la diminution de 53,2% des remboursements du principal (4,3 MMDH contre 9,2 MMDH) et par la hausse de 10,4% des intérêts de la dette (6,713 MMDH contre 6,078 MMDH) A fin mars 2023, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 193,6 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 27% contre 32% à fin mars 2022 et un taux d’émission sur engagements de 69% contre 71% un an auparavant.



Pour leur part, les recettes des CST ont atteint 49,4 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 12,2 MMDH contre 13,1 MMDH à fin mars 2022. Les dépenses émises ont été de 25,9 MMDH. Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,1 MMDH.



Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 23,4 MMDH. A fin mars 2023, les recettes des SEGMA ont été de 498 millions de dirhams (MDH) contre 307 MDH à fin mars 2022, en hausse de 62,2%. Les dépenses ont été de 56 MDH à fin mars 2023 contre 68 MDH un an auparavant, en baisse de 17,6%.