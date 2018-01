Un éclairage sur les atouts de la capitale des Abda

C’est dans la perspective de mettre en relief les potentialités de la province de Safi et ses atouts prometteurs que le CRI-MS organise aujourd’hui, la Journée économique de la province de Safi sous le thème ‘’ Safi pôle économique émergent’’.

Institutionnels, opérateurs économiques, élus locaux et autres acteurs économiques et financiers prendront part à cet événement appelé à présenter les stratégies et plans d’actions futures programmés pour divers secteurs économiques. L’objectif est de mettre en exergue le dynamisme de la province et la croissance soutenue qu’elle connaît, depuis quelques années déjà comme en témoigne l’émergence de nombreux pôles, universitaire, le Safi Phosphate Hub, le parc industriel intégré et les infrastructures portuaires.

Cette manifestation débutera par des visites prospectives des sites en chantier ou à venir comme le pôle universitaire destiné à former des compétences à même de promouvoir les potentialités locales, comme la céramique dont une filière lui est spécialement dédiée dans ce campus.

Les invités attendus et les nombreux hommes de médias découvriront, en outre, sur un littoral qui s’étend sur 150 km, des sites industriels, comme le complexe chimique de l’OCP, la zone industrielle, les réalisations infrastructurelles comme le nouveau port, le port de Safi ville, la station thermique ou encore les réalisations touristiques et hôtelières.

Le deuxième temps fort de cette journée se déclinera sous forme de séminaire qui réunira responsables ministériels, acteurs locaux et autres opérateurs économiques autour de diverses thématiques telles que “le plan de développement régional 2017-2021”, “les potentialités et opportunités d’investissement de la province de Safi’’, ‘’ les grands projets d’infrastructures’’ ou encore ‘’les grandes orientations d’aménagement du territoire’’.

Cet événement devra se poursuivre par des rencontres B2B dédiées aux mécanismes de soutien et d’appui à l’investissement et à la promotion de la coopération économique sectorielle dans ses multiples dimensions.

Cette manifestation est organisée par le Centre régional d’investissement en partenariat avec la province de Safi, le Conseil régional de la région Marrakech-Safi et Hawd Assafi.