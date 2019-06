Un brigadier de police contraint de brandir son arme de service pour arrêter un délinquant

Un brigadier de police, travaillant dans le district d'Al Fida Mers Sultan à Casablanca, a été contraint jeudi de brandir son arme de service sans l'utiliser, pour arrêter un délinquant, suspecté d’être impliqué dans une tentative de vol avec violence et qui a mis en danger la sécurité des citoyens et des agents de police à l'aide d’arme blanche.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les éléments de la patrouille des motards avaient surpris le mis en cause (23 ans), aux multiples antécédents judiciaires, en flagrant délit de vol commis sur une femme sous menace d’arme blanche.

Il a opposé une résistance farouche aux agents de police, contraignant l'un d'eux à brandir son arme de service sans en faire usage, précise le communiqué.

Les opérations de pointage, réalisées dans le cadre de cette affaire, ont montré que le suspect fait l'objet de trois plaintes similaires relatives au vol avec violence et sous la menace, ce qui a exigé son placement en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de déterminer tous les actes criminels qui lui sont attribués, a conclu la DGSN.