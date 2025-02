USD/MAD : AGR maintient ses prévisions à horizon 1, 2 et 3 mois

En effet, les prévisions EUR/USD des brokers ressortent en faveur d’une appréciation de l’Euro par rapport au Dollar jusqu’à horizon 3 mois comparativement aux niveaux spots.



Pour leur part, les spreads de liquidité du MAD devraient se détendre à horizon 1 mois et 2 mois par rapport aux niveaux spots puis se resserrer légèrement à horizon 3 mois pour revenir aux niveaux spots.



Dans ces conditions, les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 9,97, 10 et 10,05 sur des horizons de 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,05.



Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,29; 10,32 et 10,37 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,35.