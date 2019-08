UM6P présente à Accra le programme “Impulse” d’accélération de startups

L'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) a tenu, jeudi à Accra, une session d'information sur le programme "Impulse" d'accélération de startups de classe mondiale, lancé avec le soutien du Groupe OCP et sa filiale OCP Africa.

Après son lancement en juin dernier à Casablanca, le programme Impulse a démarré sa tournée africaine par une escale à Accra dans le but d'accompagner les startups travaillant sur les défis de l’Afrique dans quatre secteurs prioritaires, à savoir l’agritech, la biotechnologie, les technologies minières ainsi que les sciences des matériaux et les nano-sciences, a indiqué l'Université Mohammed VI polytechnique dans un communiqué.

Conçue avec MassChallenge, un réseau mondial d’accélération de startups créé pour renforcer le dispositif d’innovation du Groupe OCP, cette session a permis d’informer l’écosystème entrepreneurial ghanéen des composantes du programme et d’inviter les startups intéressées à candidater, selon la même source.

Lors de cette session d’information à laquelle ont participé des jeunes agro-entrepreneurs, des investisseurs, des agriculteurs et des dirigeants d’entreprises, le directeur du programme Impulse, Adnane Alaoui Soulimani, a indiqué que l’Université Mohammed VI polytechnique est fière d’avoir créé, en partenariat avec MassChallenge et le Groupe OCP, une proposition de valeur unique et exceptionnelle pour les startups travaillant sur les défis africains.

Pour sa part, rapporte la MAP, la directrice de Women in Agric au sein du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture ghanéen, Paulina Ady Wiad, a souligné que le programme "Impulse" est un projet innovant qui changera le paysage entrepreneurial agricole au Ghana, relevant que le gouvernement soutiendra une fois de plus cette brillante et innovante initiative pour assurer sa réussite dans le pays.

De son côté, la directrice générale du "Salon national de l'alimentation et de l'agroalimentaire" au Ghana, Nana Akyaa Akosa, a conseillé aux jeunes qui se lancent dans l'agrobusiness de se concentrer sur un créneau particulier et de le perfectionner pour pouvoir réussir, ajoutant que les femmes investies dans les projets d’agritech tirent davantage de bénéfices de leurs projets lorsqu'elles sont soutenues par des organisations comme OCP Africa.

L'agricultrice et opératrice de tracteurs dans la région de Volta, Catherine Akpaloo, a, quant à elle, indiqué que le programme Impulse constitue une plateforme permettant d’aider les petits agriculteurs du pays à surmonter les différents défis auxquels ils sont confrontés, en particulier celui lié au financement nécessaire à leur croissance.

Impulse est un programme d'accélération de 12 semaines dédié aux startups innovantes qui pourront bénéficier d’un grand nombre d’avantages pour renforcer leurs projets innovants, notamment du mentorat et du coaching à travers des experts OCP, des professeurs UM6P et des mentors issus du réseau international de MassChallenge et de l'écosystème entrepreneurial marocain.

Ce programme ouvre également l'accès à des opportunités d’affaires via les réseaux du Groupe OCP et de l’UM6P, et offre un prix en espèces de 250.000 dollars à partager entre les startups gagnantes lors du Demo Day, outre l'accès aux ressources UM6P dont les laboratoires expérimentaux et vivants, dotés des équipements les plus récents permettant aux startups de développer et tester les prototypes de leurs produits et services.

Des voyages d'étude aux écosystèmes de Boston et de Lausanne sont également offerts aux bénéficiaires, ainsi que l'accès à un espace de co-working de 430 m², équipé de l’infrastructure et du matériel nécessaires pour permettre aux startups de travailler sur leur business et au financement à travers un ensemble de fonds d’investissement, de business angels nationaux et internationaux.