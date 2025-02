Trois individus interpellés à Nador pour trafic présumé de drogue et de psychotropes

Les éléments de la police judiciaire de Nador ont interpellé, mercredi matin sur la base d'informations précises de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois individus pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.



Les suspects, âgés entre 41 et 57 ans, ont été appréhendés au niveau du port de Beni Ensar, en flagrant délit de préparation d'une opération de trafic international de drogue, a-t-on indiqué de source sécuritaire.



Les fouilles et les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de 20 conteneurs en plastique, remplis de 375 kg de chira, ainsi que trois barques de pêche, un véhicule léger et un autre utilitaire, utilisés pour faciliter les actes criminels des mis en cause.



Selon la même source, les suspects ont été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider tous les faits criminels qui leur sont reprochés et de remonter leurs éventuelles ramifications locales et internationales.