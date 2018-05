Trois banques marocaines en lice pour l'African Banker Awards 2018

Trois banques marocaines figurent sur la liste des nominés pour les trophées African Banker Awards 2018 qui seront remis à l'occasion des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), prévues du 21 au 25 mai à Busan en Corée du Sud.

Un communiqué de l'African Banker Awards 2018 parvenu jeudi à la MAP indique que la liste des finalistes de cette année comprend des banques du Maroc, du Nigeria et du Kenya qui "ont une large empreinte à travers le continent".

Il s'agit d'Attijariwafa bank nominée pour le prix de la "Banque africaine de l'année". Equity Group Holdings (Kenya), Guaranty Trust Bank (Nigeria), The Mauritius Commercial Bank (Maurice) et Standard Chartered, sont également parmi les candidates en lice.

En outre, le Groupe Crédit Agricole du Maroc est parmi les prétendants au "Trophée pour l'inclusion financière", alors que BMCE Bank of Africa est nominée pour le prix de "Banque socialement responsable de l’année".

Par ailleurs, Mohamed El Kettani, Président-directeur général d'Attijariwafa bank, figure sur la liste des nominés dans la catégorie "Banquier africain de l’année", ajoute la même source.

Omar Ben Yedder, éditeur et directeur général du Groupe IC Publications qui publie African Banker a rappelé la qualité des candidatures reçues cette année.

"Les candidatures ont été très nombreuses, ce qui démontre une compétitivité croissante parmi les institutions financières. Il y a eu une affluence de candidatures dans toutes les catégories", indique le communiqué, relevant que "l'innovation est le maître mot parmi les banquiers. Les entrées de cette année reflètent le rôle transformateur de la technologie fintech et blockchain ainsi que du mobile banking".

Et d'ajouter que la "très haute qualité des candidatures et la sophistication des solutions présentées reflètent un secteur robuste en pleine évolution".

Les African Banker Awards récompensent les meilleures banques africaines dans dix catégories. Des trophées sont décernés au meilleur banquier africain de l’année, à la meilleure banque de détail, d’investissement, d’inclusion financière et d’innovation.

D'autres Trophées consacreront les Banques régionales de l'année en Afrique du Nord, de l'Ouest, du Sud et de l'Est, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de l'année, le ministre des Finances de l'année et le banquier dont la carrière a été exemplaire, conclut le communiqué.