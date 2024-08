Trésor: émission de bons à court, moyen et long termes

Le Trésor procédera, mardi, à l'émission par appel d'offres de bons du Trésor à court, moyen et long termes, indique la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE).



Il s'agit de bons de 26 semaines, 52 semaines, 5 ans, et 15 ans, fait savoir la DTFE dans un communiqué.



Les bons à 52 semaines, 5 ans et 15 ans seront émis aux taux respectifs de 2,90%, 3,30% et 4,25%, précise la même source, notant que le Trésor recevra les soumissions en taux pour les bons à 13 et 26 semaines et en prix pour les autres maturités.



Le règlement de ces bons interviendra le 19 août 2024.