Trésor: Les levées brutes reculent de 15,9% à fin octobre

Les levées brutes du Trésor se sont établies à 99,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre dernier, en baisse de 15,9% par rapport à la même période de 2021, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Ce recul a concerné les volumes souscrits des maturités moyennes (-40,8% à 42,5 MMDH) et longues (-55% à 12,3 MMDH), canalisant respectivement 42,7% et 12,3% des levées après 60,6% et 23,1% un an auparavant, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



Le volume levé en maturités courtes a plus que doublé comparativement à la même période de 2021, passant de 19,3 MMDH à 44,8 MMDH, prédominant ainsi les levées à fin octobre 2022 à hauteur de 45%, après qu'elles aient été minoritaires l'année précédente (16,3% des levées à fin octobre 2021), rapporte la MAP.



Compte tenu de la baisse des remboursements du Trésor de 1,1%, qui se sont établis à 85,1 MMDH à fin octobre 2022, les levées nettes du Trésor ont reculé de 55,2% pour se situer à 14,5 MMDH.



De son côté, l'encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 661,2 MMDH à fin octobre dernier, enregistrant une quasi-stagnation par rapport à fin septembre 2022 (-0,1%), demeurant toutefois en hausse de 2,2% par rapport à fin décembre 2021, fait savoir la DEPF.



La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues quoique leur part ait reculé de 1,3 point pour se situer à 56,3% après 57,6% à fin décembre 2021, devançant les maturités moyennes dont la part s'est repliée de 1,6 point à 36,9%. En revanche, la part des maturités courtes demeure faible et s’est accrue de 2,8 points à 6,8%.



S'agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications à fin octobre 2022, il a reculé de 20,5% pour se situer à 211,4 MMDH. Ce retrait a concerné les volumes soumissionnés des maturités moyennes (-44,1% à 82,3 MMDH) et longues (-30% à 31,1 MMDH), représentant respectivement 38,9% et 14,7% du volume des soumissions après 55,4% et 16,7% l’année précédente. Par contre, celui des maturités courtes s’est apprécié de 31,8% à 98,1 MMDH, canalisant 46,4% du volume des soumissions contre 28% un an auparavant.