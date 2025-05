Trésor : 44,2 MMDH de levées brutes à fin mars 2025

Les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications ont atteint 44,2 milliards de dirhams – MMDH (y compris les opérations d'échange) au premier trimestre 2025, en hausse de 95,5% par rapport à un trimestre auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie et des Finances.



Ces levées ont été prédominées par les maturités moyennes, dont le volume levé s’est raffermi de 90,7% à 21,2 MMDH, soit 47,9% des levées, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



De même, le volume levé des maturités longues s’est accru de 65,9% à 14,1 MMDH, représentant 31,9% des levées, tandis que le volume levé des maturités courtes a quasiment triplé, passant de 3 MMDH à 8,9 MMDH (20,1% des levées).



Quant aux remboursements du Trésor au titre du T1-2025, ils se sont repliés, par rapport au T4-2024, de 32% à 17,9 MMDH (y compris les opérations d'échange et de rachat). De ce fait, les levées nettes du Trésor ont été positives de 26,3 MMDH, après qu'elles aient été négatives de 3,7 MMDH le trimestre précédent, rapporte la MAP.



Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 779,9 MMDH à fin mars dernier, en augmentation de 3,5% par rapport à fin décembre 2024.

La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues quoique leur part ait perdu 1,8 point par rapport à fin décembre 2024, pour se situer à 66,4%, devançant les maturités moyennes dont la part a gagné 1,1 point à 31,7%.



De même, la part des maturités courtes, qui demeure faible, s’est accrue de 0,7 point à 1,9%. S’agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications au cours du T1-2025, il s’est accru, en glissement trimestriel, de 79,9% à 86,1 MMDH (hors opérations d’échange).



Le volume soumissionné a été orienté, essentiellement vers les maturités moyennes dont le volume s’est apprécié de 62,9% à 41,3 MMDH, canalisant 48% des soumissions.



Pour sa part, le volume soumissionné des maturités longues a progressé de 97,8% à 22,7 MMDH, représentant 26,4% des soumissions. Quant au volume soumissionné des maturités courtes, il a plus que doublé, passant de 11 MMDH à 22,1 MMDH (25,6% des soumissions).



S’agissant des taux moyens pondérés primaires des émissions des bons du Trésor au titre du premier trimestre 2025, ils ont poursuivi leur baisse, en glissement trimestriel, quoiqu’en atténuation, pour enregistrer des reculs compris entre 4 et 22 points de base.