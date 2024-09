Trésor : 135,4 MMDH de levées brutes à fin août

Les levées brutes du Trésor se sont établies à 135,4 milliards de dirhams (MMDH) au terme des huit premiers mois de 2024, en baisse de 33,6% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Ce repli a concerné le volume souscrit des maturités courtes (-87,2% à 9,1 MMDH, représentant 6,7% des levées après 34,8% un an auparavant) et celui des maturités moyennes (-31,5% à 50,4MMDH, soit 37,2% des levées après 36,1% l’année précédente), précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



En revanche, le volume levé en maturités longues s’est raffermi de 28% pour atteindre 75,9 MMDH, canalisant ainsi 56,1% des levées contre 29,1% un an auparavant, rapporte la MAP.

De leur côté, les remboursements du Trésor ont reculé, en glissement annuel, de 49,3% pour se situer à 84,3 MMDH à fin août 2024.



Compte tenu de ces évolutions, les levées nettes du Trésor ont augmenté, par rapport à fin août 2023, de 36,1% pour atteindre 51,1 MMDH.



Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 750,5 MMDH à fin août 2024, en hausse de 0,8% par rapport à fin juillet 2024 et de 7,3% par rapport à fin décembre 2023.



La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues dont la part s’est accrue de 3,5 points pour se situer à 66,5% après 63% à fin décembre 2023, surclassant les maturités moyennes dont la part a reculé de 1,4 point à 30,9%. Quant à la part des maturités courtes, qui demeure faible, elle s’est repliée de 2,1 points à 2,6%.



Au terme des huit premiers mois de 2024, le volume des soumissions (hors opérations d’échange) a reculé, par rapport à fin août 2023, de 44,4% pour s’établir à 224,8 MMDH.



La baisse a concerné particulièrement le volume soumissionné des maturités courtes qui s’est replié de 85,5% à 36,2 MMDH, soit 16,1% du volume des soumissions après 61,6% l’année précédente. En revanche, celui des maturités moyennes s’est accru de 2,3% à 108,2 MMDH, canalisant 48,1% du volume des soumissions après 26,2% l’année dernière.



De même, le volume soumissionné des maturités longues s’est raffermi de 63% à 80,4 MMDH, représentant 35,8% du volume des soumissions contre 12,2% un an auparavant