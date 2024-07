Transferts des MRE : Plus de 46,3 MMDH à fin mai 2024

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint 46,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2024, contre 45,282 MMDH un an auparavant, selon l’Office des changes.



Ces transferts ressortent ainsi en hausse de 2,4% ou de 1,098 MMDH, précise l'Office des Changes dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mai.



De même, les recettes voyages se sont établies à 9,431 MMDH en mai 2024 contre 8,502 MMDH en mai 2023 (+10,9%). Au titre des cinq premiers mois de l'année 2024 ces recettes augmentent de 1,6%, rapporte la MAP.



Les dépenses voyages, quant à elles, ont atteint 2,357 MMDH en mai 2024, contre 2,132 MMDH un an auparavant (+10,6%). Ces dépenses augmentent de 22,6% au titre des cinq premiers mois de l'année 2024.