Tournée corporate de la RAM à Abidjan

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a organisé, mardi 16 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, un workshop qui a constitué une occasion pour échanger avec les clients corporate et les agences de voyages partenaires dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.



Selon les responsables de la RAM présents à cette rencontre, la compagnie nationale dessert la destination d’Abidjan depuis 1967.



Cette destination connaît la présence des tops acteurs du secteur de l’aérien en Afrique, ont-ils souligné, notant que Royal Air Maroc confirme son positionnement au niveau du marché, et poursuit sa stratégie commerciale en mettant le client au cœur de ses préoccupations par le renforcement de la qualité de ses services et par l’adoption de nouvelles offres et de services innovants, rapporte la MAP.



Royal Air Maroc dessert Abidjan avec 10 à 14 vols par semaine selon la saison. Aussi, depuis novembre 2022, trois vols par semaine sont programmés en horaire de jour (lundi, mercredi et samedi) pour satisfaire et répondre à la demande de sa clientèle.



Lors du Workshop corporate, plusieurs nouveautés d’offres et services RAM ont été révélés à l’assistance. C’était l’occasion aussi d’entendre le retour d’expériences des différents partenaires.



Enfin, la délégation de Royal Air Maroc, présidée par Mme Kazzini Ilham, directrice du pôle commercial, a profité du workshop pour remercier le réseau des agences de voyages en offrant des trophées et tableaux d’honneur aux meilleures agences de voyages partenaires.

En marge de cette tournée corporate, Royal Air Maroc (RAM) et la Chambre de commerce et d’industrie marocaine en Côte d’Ivoire (CCIM-CI) ont signé une convention de partenariat qui va fluidifier encore plus les déplacements professionnels entre les deux pays.



Ladite convention a été signée mercredi en présence de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, par Mme Ilham Kazzini, et le président de la CCIM-CI, Saâd El Hamzaoui.



Selon les signataires, cette convention nomme Royal Air Maroc en tant que transporteur officiel de la CCIM-CI et offre à cette dernière des facilités et des conditions spéciales sur les vols de la RAM.



Cette convention vient couronner des années de collaboration, et va fluidifier encore plus les déplacements professionnels entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, ont-ils souligné.