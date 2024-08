Tourisme : Ifrane dévoile ses projets en prévision de la Coupe du monde 2030 Justice

Le Conseil provincial du tourisme (CPT) d'Ifrane a dévoilé, vendredi, les grandes lignes de la stratégie de développement touristique de la province.



Cette rencontre, organisée en marge du festival international d'Ifrane, a été l'occasion de mettre en avant les opportunités offertes par le choix de cette ville comme site "mondial" dans le cadre de l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 au Maroc.



Cette désignation vient consacrer la réputation d'Ifrane en tant que destination privilégiée pour les athlètes de haut niveau. La ville accueillera certaines activités liées à cet événement planétaire, notamment des camps d'entraînement pour différentes équipes participantes.

Cette opportunité exceptionnelle permettra à Ifrane de renforcer considérablement sa position sur la scène internationale du tourisme sportif, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la MAP, Omar Jaïd, président du CPT d'Ifrane, a souligné l'importance du plan élaboré pour créer un cadre contractuel, de coordination et participatif avec divers acteurs aux niveaux national, régional et provincial.



"Notre objectif est de conclure des accords de coopération visant à obtenir et à allouer le soutien nécessaire pour nous aider à remplir nos missions et réaliser notre programme de travail", a-t-il expliqué.



M. Jaïd a détaillé les cinq chantiers thématiques qui structurent ce programme ambitieux dont la promotion et le marketing du produit touristique d'Ifrane, incluant la publication, la numérisation, les relations publiques, la participation aux salons touristiques et des campagnes publicitaires ciblant le tourisme interne.

Il s'agit aussi de l'organisation d'événements touristiques, artistiques et culturels pour animer la destination tout au long de l'année.



Le conseil mise également sur le développement du capital humain à travers la formation continue des professionnels du secteur, la mise en place de partenariats de coopération scientifique et professionnelle pour favoriser le transfert de compétences, ainsi que l'organisation de rencontres thématiques périodiques pour maintenir une dynamique de réflexion et d'innovation.

Le président du CPT a également mis en avant les atouts naturels et culturels exceptionnels de la province d'Ifrane.



"Nous disposons d'un espace forestier de 116.000 hectares, dont 48.000 hectares de cédraie classée patrimoine naturel national. Notre biodiversité remarquable, nos ressources en eau et nos infrastructures de qualité font d'Ifrane une porte d'entrée idéale vers les parcs nationaux et un espace d'accueil touristique de haut niveau", a-t-il déclaré.



M. Jaïd a rappelé qu'Ifrane s'est positionnée comme une destination d'écotourisme et de tourisme durable, ce qui lui a valu d'être classée deuxième ville la plus propre au monde après Calgary au Canada.



Il a également souligné la richesse de l'offre touristique, avec plus de 60 sites géographiques et naturels recensés, offrant des activités variées telles que le ski, l'escalade, la pêche, la chasse, le golf ou encore l'observation des oiseaux.



Sur le plan des infrastructures touristiques, le président du CPT a fait état d'une progression significative. "Nous sommes passés de 22 établissements d'hébergement classés en 2010 à 75 unités aujourd'hui, représentant 20% de la capacité d'hébergement de la région Fès-Meknès", a-t-il indiqué.

Ces établissements offrent une capacité totale de 3.900 lits et génèrent environ 1.300 emplois directs.



Concernant la fréquentation touristique, M. Jaïd s'est félicité des chiffres encourageants pour l'année 2023. "Nous avons enregistré 115.463 touristes dans nos établissements d'hébergement classés, soit une augmentation de 69% par rapport à 2022. Le nombre de nuitées a atteint 238.714, en hausse de 64% sur un an", a-t-il précisé.



Le président du CPT a également évoqué les importants investissements en cours et à venir dans le secteur touristique. Il a notamment mentionné la réalisation de 9 nouvelles unités d'hébergement en 2023, représentant un investissement de 233,67 millions de dirhams, ainsi que 26 projets en cours de réalisation et 13 en phase d'étude.



Parmi les projets structurants, M. Jaïd a mis en avant le "Programme d'aménagement et de valorisation de l'écotourisme dans le Parc national d'Ifrane", doté d'un budget de 734 millions de dirhams.



Il a également cité d'autres initiatives majeures comme la création d'un parc d'attractions, l'aménagement paysager du Val d'Ifrane, la valorisation du lac Dayet Aoua ou encore le développement du tourisme équestre.



Cette rencontre a ainsi permis de mettre en lumière le potentiel exceptionnel d'Ifrane en tant que destination touristique de premier plan, alliant nature préservée, infrastructures de qualité et offre diversifiée d'activités.