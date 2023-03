Touria Binebine : Une femme inspirante et leader qui suscite l’admiration du monde des institutions sociales au Maroc et dans le monde

C’est dans un engagement et une lutte de front sans précédent dans le combat contre la pandémie de Covid-19, pour améliorer la vie de toutes et de tous et offrir l’espoir d’un avenir meilleur que des centaines de milliers de paniers alimentaires furent distribués aux populations vulnérables, ciblant particulièrement les vendeurs ambulants aussi bien que les artistes animateurs de la célèbre place Jemaa Al Fna, conteurs, danseurs, charmeurs de serpents sans oublier d’aller serpenter les petites ruelles de la Médina et frapper aux portes des maisons les plus pauvres. Soroptimist s’est dépassée dans un mouvement très large de solidarité mené par des femmes hors du commun pendant et après la pandémie. Durant le confinement, des dizaines d’initiatives de la société civile au Maroc ont aidé le gouvernement à mieux gérer la pandémie.

En matière de sécurité alimentaire, de santé et dans le domaine de la solidarité, les femmes jouent un rôle fondamental et démontrent que le leadership féminin représente des atouts majeurs pour un meilleur avenir. Depuis la création de Soroptimist à Marrakech en 2000, des actions sociales importantes ont été réalisées autour de l’éducation primaire et secondaire, avec un soutien sans précédent aux femmes rurales aussi bien que dans le milieu urbain, des réfections d’alimentation d’eau dans certains villages qui avaient vu tarir leur source locale ainsi que pas mal de blocs sanitaires d’écoles dans certaines zones éloignées.

Touria Binebine est la Mère Teresa de Marrakech, qui s’investit dans un projet humanitaire grandiose du Club Marrakech-fondateur au profit de la scolarisation des jeunes filles des régions rurales ne disposant d’aucun établissement scolaire près de leur village et forcées de rester à la maison.

La construction d’un internat au profit de ces jeunes filles voit le jour avec une capacité de près de 200 filles, sur une superficie de 6000 m², comprenant 8 dortoirs, 10 salles de bains, une bibliothèque avec deux salles d’études et multimédia, une unité médicale et soins dentaires, sans oublier un spacieux réfectoire, des réserves, plus deux chambres froides, lingerie, buanderie et des bureaux administratifs en plus d’une loge de gardien.

Touria Binebine poursuit chaque jour son combat pour l’amélioration de la vie des femmes et jeunes filles en situation précaire en particulier et de tous les citoyens démunis (femmes, hommes, enfants) dont des familles subsahariennes.

Dans ce cadre, la fondatrice du Club SI Marrakech Fondateur a déclaré : «L’internat qui se veut être un établissement d’excellence, leur offre également un encadrement scolaire et socioculturel destiné à leur faire acquérir savoir et savoir-être.

Notre devise étant qu’il n’y a pas de petite donation. Chaque geste, chaque regard, chaque visite de l’internat ont permis à nos jeunes filles une ouverture sur le monde et la promesse d’un avenir jusque-là inespéré».

Et d’ajouter : «C’est dans les sourires de toutes ces gamines que je puise mon énergie parce que je sais que demain, elles aussi auront la mission de transmettre ce qu’elles apprennent aujourd’hui à l’école.

Diriger selon les principes de femmes combattantes, c’est redéfinir les concepts de valeur et de succès, partager le pouvoir et le crédit du succès, bâtir une communauté et nouer des relations, et, au final, remédier aux causes de la mise en place de structures oppressives et de normes sociales qui entravent le progrès pour tous, y compris les femmes et les filles ».