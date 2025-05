"The Reeds" remporte le GP du Festival international du film d'Al Hoceima

Le film turc "The Reeds" (les Roseaux), réalisé par Cemil Acacikoğlu, a remporté, samedi soir, le Grand prix de la 4è édition du Festival international du film d'Al Hoceima.

Le long métrage turc a également remporté le prix de la meilleure interprétation masculine, qui a été décerné à l'acteur Hilmi Ahıska pour sa performance magistrale.



Ce long métrage raconte l'histoire d'un jeune homme vivant dans un village anatolien, dont les moyens de subsistance sont menacés par des gangs locaux. Il se retrouve confronté à la perte de sa récolte et à la relation tendue avec sa femme.

Quant au film égyptien "Retour en Alexandrie" du réalisateur Tamer Ruggli, il a raflé le prix du Jury.



Le film relate l'histoire de Sue, qui, après vingt ans d’absence, doit retourner en Égypte pour revoir sa mère avant qu’elle ne meure. Malgré les rapports conflictuels qu’elle entretient avec cette aristocrate égoïste et excentrique, elle entreprend un voyage initiatique imprévu, sur les traces de son enfance et de cette femme qu’elle n’a jamais comprise…



Le prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à l'actrice ukrainienne Sofia Berezovska pour sa performance dans "Pod wulkanem" (Au-dessous du Volcan), qui raconte les difficultés d’une famille ukrainienne au milieu d’une crise humanitaire.



Dans une déclaration à la MAP, le réalisateur marocain Saâd Chraibi, membre du jury, a souligné que le jury a travaillé avec diligence et discuté de tous les films projetés lors de cette édition, en analysant les différents critères artistiques des œuvres participantes et leur respect des règles cinématographiques, notamment en termes de réalisation et de casting.



Il a fait savoir que le film "The Reeds" a retenu l'attention du jury, en raison de sa profondeur, sa qualité artistique, la belle performance de ses acteurs, et de la bonne coordination entre ses composants, de même que le film "Retour en Alexandrie" il s'est distingué par son haut niveau de réalisation.



Dans la catégorie des courts métrages, le jury a décerné le grand prix au film croate "The man who could not remain silent" (L'homme qui ne se taisait pas).

Le prix du jury a été remporté par le film espagnol "Apuntas Para Silvia". Le jury a également attribué une mention spéciale au film "Taghyir" (Changement) du réalisateur marocain Ouarid El Moussaoui.



Cette cérémonie a été marquée par un vibrant hommage rendu aux artistes Ezz Al-Arab Al-Kaghat, Kamal Kadimi et Rachida Maslouhi, en reconnaissance de leur contribution à l’enrichissement de la scène artistique nationale.



Cette édition, organisée par la Fondation Rif pour la culture et le cinéma, en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM), le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la province d’Al Hoceima, sous le thème "Cinéma des jeunes", a été marquée par une programmation riche de 29 films.



Il s'agit de huit longs-métrages en compétition internationale, huit courts-métrages de fiction en compétition, six œuvres présentées dans la section Panorama du cinéma marocain, six films représentant le cinéma français, ainsi qu’un film d’animation destiné au jeune public.



Au-delà des projections, le festival a proposé de nombreux ateliers dédiés à l’écriture de scénario, au jeu d’acteur, à la direction artistique, aux techniques de tournage, ainsi qu’à la narration interactive.