Tétouan: Ouverture d'une Conférence sur les villes intelligentes méditerranéennes

Les travaux d'une Conférence sur les villes intelligentes méditerranéennes se sont ouverts, jeudi à Tétouan, sous le thème "Débloquer l’avenir de la vie urbaine résiliente et durable".



Organisé conjointement par l'Université Abdelmalek Essaâdi et l'Ecole normale supérieure (ENS) de Tétouan, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce Congrès ambitionne, à travers diverses activités, d'apporter des éclairages pluridisciplinaires dans le domaine des villes intelligentes, dresser les nouveaux défis, collaborer et développer des partenariats, ainsi que de renforcer les liens entre les industriels, les ingénieurs, les chercheurs, les étudiants, les enseignants et autres acteurs du secteur aux niveaux national et international.



Cette conférence s’assigne également pour objectif de renforcer l’expertise du Maroc dans le domaine des villes intelligentes, en vue de devenir une vitrine industrielle et technologique de l’écosystème des villes intelligentes dans le monde, à travers l’organisation d’une exposition sur les villes intelligentes, en plus de proposer des solutions ingénieuses, à forte valeur ajoutée, répondant aux défis de la ville intelligente, afin de contribuer au développement des compétences solides dans ce domaine.



La cérémonie d’ouverture de cet événement s’est déroulée en présence des gouverneurs de la province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-Fnideq, du vice-président du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du président du conseil communal de Tétouan, du président du conseil provincial de Tétouan, du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de parlementaires, d’élus, et des représentants des services extérieurs.



S’exprimant à cette occasion, le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, a souligné que cette conférence scientifique importante réunit un groupe d'experts nationaux et internationaux issus de plus de 13 pays de la région méditerranéenne et d'ailleurs, dans le but de discuter de l’avenir des villes, dans un contexte de mutations technologiques rapides, de présenter les défis liés à ces évolutions et de proposer des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée.



Ce congrès, a-t-il poursuivi, constitue l'occasion d'échanger les expériences et les meilleures pratiques dans le domaine du développement urbain durable, dans le but de construire des villes inclusives pour tous, soulignant la nécessité d'oeuvrer pour "la création des modèles de développement durables qui garantissent une vie meilleure pour les peuples de la région".



M. El Moumni a, à cet égard, noté que l'organisation de cette conférence s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique de recherche et d'innovation que connait l'Université Abdelmalek Essaâdi, qui puise sa force dans les orientations du Plan national de transformation du système d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation (Pacte ESRI 2030).



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’ENS de Tétouan, Zouhair El Amrani, a relevé que cette conférence, à laquelle participent de nombreux experts nationaux et internationaux dans le domaine des villes intelligentes, représente une occasion de présenter les résultats des dernières recherches dans ce domaine, de partager les expertises et les expériences, notamment celles des villes qui ont su se transformer en villes intelligentes, notant que les villes intelligentes constituent une solution innovante et durable capable de résoudre des problématiques liées à la communication et à la gestion urbaine, entre autres.



De son côté, le représentant résident du PNUD au Maroc, Edward Chritstow, a souligné que la question du développement en général et du développement des villes en particulier, revêt une importance cruciale pour le PNUD et les Nations Unies, relevant que l’amélioration des infrastructures et des services fournis par les villes aidera à améliorer le niveau de vie des habitants et leur bien-être, et à renforcer le développement économique et social.



Pour le directeur général de l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), Mohamed Essaaidi, cette conférence connait une participation importante d’experts et d’universitaires de plusieurs nationalités, qui débattront du sujet des villes intelligentes, faisant savoir que le programme de événement comprend également une exposition des villes intelligentes méditerranéennes et un hackathon "Smart city" destiné aux étudiants et aux lycéens, visant à présenter des solutions innovantes en matière de villes intelligentes, qui touchent des domaines variés, tels que les transports, la communication, les services et autres.



Cette conférence de trois jours réunit des leaders d'opinion, des décideurs politiques, des urbanistes, des experts en sciences et technologies et des doctorants, pour explorer l'avenir des villes intelligentes, à travers notamment des interventions plénières de haut niveau, des sessions de présentations scientifiques et techniques, des ateliers de “clustering” R&D et des didacticiels, un espace d’exposition, un Hackathon, des opportunités de réseautage en présentiel et en ligne, et des témoignages des responsables de villes intelligentes.