Tétouan: Forum scientifique sur le rôle du numérique dans la création de l'industrie du futur

La 6ème édition du Forum des entreprises a été lancée, samedi à l’Ecole nationale des sciences appliquées de Tétouan (ENSA), sous le thème “Le numérique au cœur de l'industrie du futur”.



Organisé par l’Association des étudiants de l’ENSA de Tétouan, en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), ce forum vise à promouvoir les échanges entre les étudiants et les entreprises innovantes dans le domaine de la technologie.



Selon les organisateurs, le forum est une plateforme permettant aux étudiants de découvrir de nouvelles opportunités de formation et d'emploi, et aux étudiants de l'ENSA spécifiquement de nouer des partenariats importants avec diverses sociétés opérant dans le domaine de la technologie.



Le forum, auquel participent plus de 20 entreprises, est l'occasion pour les étudiants d’échanger avec les représentants de ces entreprises pour comprendre davantage les compétences demandées sur le marché du travail, à la lumière des transformations numériques rapides que connaît le secteur industriel.



Il permet également aux entreprises industrielles de s’enquérir des recherches, des études et des formations dispensées dans les trois ENSA relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’UAE, Bouchta El Moumni, a souligné que ce forum, devenu désormais une rencontre annuelle, est l’occasion d’échanger avec des représentants du secteur privé, afin de les informer quant aux études et recherches réalisées par les étudiants des trois ENSA relevant de l’Université.



L’Université se trouve dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, deuxième pôle économique du Maroc, a-t-il poursuivi, notant que dans ce sens, l'UAE est tenue de suivre la croissance économique de la région, en améliorant l'offre de formation et d'enseignement, tout en mettant en avant la qualité des recherches réalisées par ses étudiants.



Pour sa part, le directeur de l'ENSA de Tétouan, Kamal Reklaoui, a noté que la 6ème édition de ce forum est marquée par la participation de 20 entreprises, dont plusieurs sont spécialisées dans l'industrie automobile et les technologies modernes.



Le thème “Le numérique au cœur de l'industrie du futur” reflète clairement la forte implication de l'ENSA de Tétouan dans la Stratégie “Maroc digital 2030”, notamment son deuxième axe lié à la dynamisation de l'économie numérique en vue de créer des solutions numériques marocaines, a-t-il ajouté, rappelant que l’ENSA de Tétouan dispense, depuis deux ans, deux formations dans le domaine du numérique, la première sur l'intelligence artificielle et la data science, et la deuxième sur la sécurité informatique.



Quant à Ayoub Mazghi, trésorier de l’Association des étudiants de l’ENSA de Tétouan, il a mis l’accent sur l'importance de la tenue de tels forums à l'université, compte tenu de leur rôle dans la présentation du niveau de formation et de recherche scientifique atteint par les étudiants ingénieurs, en plus d'être l'occasion pour les étudiants de découvrir davantage le marché du travail et le monde de l'entrepreneuriat.