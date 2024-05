Tenue du Conseil d'administration de l'ONDA

Une réunion du Conseil d'administration de l'Office national des Aéroports (ONDA), consacrée à l’approbation des comptes définitifs de l'exercice 2023, à la discussion des réalisations majeures, ainsi que les perspectives d'avenir de l'Office, a été tenue, vendredi à Rabat, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil.



Dans un communiqué, le ministère du Transport et de la Logistique indique que le conseil a arrêté et examiné les comptes annuels définitifs et passé en revue les faits saillants de l’année 2023, concernant le trafic passager qui a enregistré un record de plus de 27 millions de passagers, surpassant les prévisions et dépassant de 8% le niveau du trafic enregistré avant la pandémie.



Concernant le chiffre d'affaires, il a atteint 4,7 milliards de DH, soit une hausse de 11% par rapport à 2019 et de 22% par rapport à 2022. Suivant la même courbe d’évolution, l’excédent brut d’exploitation (EBE) a atteint 2.417 MDH, en évolution de 34 %. La connectivité aérienne s’est, quant à elle, renforcée par la création de 67 nouvelles lignes internationales en comparaison à 2019 et 16 nouvelles lignes aériennes internationales par rapport à 2022.



Sur le plan des infrastructures, l’année 2023 a été marquée par la réalisation et la mise en service de la nouvelle piste d’envol de l’aéroport Tétouan Saniat R’mel, la mise en service de la nouvelle zone arrivée de l’aéroport Casablanca Mohammed V, ainsi que le réaménagement du terminal 1 de l’aéroport Tanger Ibn Batouta en une zone dédiée aux arrivées internationales et nationales.



Les membres du Conseil ont également examiné l’avancement des projets de développement des aéroports de Marrakech, Tanger, Agadir, et Tétouan, en mettant l’accent sur la nécessité d'accélérer ces projets. Dans cette optique, un budget modificatif pour l'année 2024 a été arrêté, prenant en compte ces projets et d'autres investissements essentiels à la maintenance des infrastructures et des équipements.



Pour le financement de ces projets, le Conseil a autorisé l’ONDA à faire appel au marché financier par l’émission d’un emprunt obligataire qui financera une partie de ces investissements.



Tourné vers l'avenir, l'ONDA réaffirme son engagement à développer un système aéroportuaire de premier plan, aligné sur les ambitions de croissance de notre pays et notamment la stratégie du tourisme. L’Office s’engage à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour être au rendez-vous des prochains événements sportifs d’envergure continentale et planétaire (CAN 2025 et Coupe du monde FIFA 2030) dont le Maroc sera l'hôte.