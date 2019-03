Tenue de la première édition du Modèle Nations unies d’Ouarzazate

De la créativité ! Ouarzazate ne peut éviter cet esprit universel … C’est dans ce cadre que la jeune Chambre internationale Grand Ouarzazate a organisé du 8 au 10 mars 2019, en partenariat avec la Fondation allemande Konrad-Adenauer, la 1ère édition du Model United Nations d’Ouarzazate.

Initiée dans la foulée de ses activités au titre de l’année 2019, cette édition a connu la participation de plusieurs délégués provenant d’Ouarzazate ainsi que de toutes les villes du Maroc. L’activité cinématographique, les flux touristiques, la station solaire Noor ont été au cœur des débats entre participants pour mettre l’accent sur les avantages et les inconvénients, ainsi que les solutions à apporter aux différentes problématiques.

Le MUN était encadré par des formateurs expérimentés. Les délégués des pays ont notamment discuté des problématiques communes relatives aux Objectifs du développement durable. Les résolutions et recommandations de cette première édition concernent la question hydrique, les énergies renouvelables et la survie des palmiers dattiers dans les oasis…

Le MUN Ouarzazate est le premier du genre dans la région Draâ-Tafilalet et tout le Sud-est du Maroc et permet à l’antenne de la jeune Chambre internationale Grand Ouarzazate de rencontrer des jeunes acteurs de la région et les initier au modèle de débat au sein des Nations unies.

Créée en 2006, la JCI Grand Ouarzazate fait partie de l’organisation internationale «Junior Chamber International» basée aux Etats-Unis. C’est une fédération mondiale de 200.000 jeunes citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, répartis en 5.000 communautés dans plus de 112 pays.

La mission de la JCI Grand Ouarzazate est de donner l'opportunité aux jeunes citoyens actifs de créer un changement positif dans leur communauté, à travers de nombreuses activités notamment le social, le communautaire, l'international, la formation et les affaires.