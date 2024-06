Tenue de la 1ère édition du Forum du dirigeant sous le thème "Manage As You Are !"

La première édition du Forum du Dirigeant s’est tenue récemment à Casablanca sous le slogan "Manage as you are !", permettant de débattre du leadership authentique et visionnaire.



Organisée par le Centre des jeunes dirigeants (CJD) de Casablanca, cette première édition a réuni plus de 200 dirigeants d’entreprise, entrepreneurs et décideurs, et a été marquée par des discussions allant de l'intelligence émotionnelle à l'impact de l'IA, indique le CJD dans un communiqué.



Les participants sont repartis avec une feuille de route claire pour incarner un leadership authentique, prêts à transformer leur environnement professionnel et à inspirer leurs équipes, relève la même source.



Communication, intelligence émotionnelle, résilience ou encore connaissance de soi : les clés d’un leadership authentique



Les keynotes, plénières et ateliers ont vu des dirigeants de renom partager leurs parcours, leurs réussites et leurs échecs, afin d’inspirer les participants à explorer un leadership authentique et sincère, et prôner une cohérence entre leurs actions et leurs valeurs pour créer un environnement de travail harmonieux, rapporte la MAP.



Et de noter que le forum a mis l’accent sur l'importance de la communication bienveillante et de la gestion des relations pour favoriser des interactions positives et renforcer l'impact durable des leaders, tandis que la santé mentale et la résilience ont constitué des thèmes centraux, mettant en lumière des techniques de gestion du stress telles que la méditation, l'exercice physique et une alimentation équilibrée, afin de prévenir le burn-out et maintenir une énergie élevée.



Le leadership bienveillant, fondé sur la connaissance de soi et l'empathie, a été identifié comme crucial pour inspirer et motiver les équipes, tandis que les discussions ont également mis en lumière l'innovation technologique, avec l'adoption du NoCode et de l'intelligence artificielle pour optimiser les processus et gagner du temps.



Le leadership féminin a été particulièrement valorisé pour sa perspective unique et précieuse, avec un appel à soutenir et encourager les femmes leaders dans leurs innovations et solutions créatives, tandis que l'utilisation d'outils de profiling psychométrique a été recommandée pour mieux se connaître, identifier ses forces et faiblesses, et ainsi faciliter un développement personnel efficace.



Enfin, l'intelligence émotionnelle a été soulignée comme cruciale pour comprendre et gérer les émotions, éviter les conflits et favoriser un climat de travail positif, contribuant à un leadership authentique et inspirant.



Un keynote, deux plénières et 25 ateliers interactifs au service du management authentique



Le programme comprenait un keynote, deux plénières et 25 ateliers interactifs dédiés au management authentique. Cette première édition visait à inspirer les dirigeants à innover et rayonner, en explorant ensemble les principes du management et leur impact sur le leadership à l'ère de la génération Z, de l'intelligence artificielle et de la mondialisation.



"Cette première édition du Forum du dirigeant a été riche en échanges et en découvertes. Nous avons créé un espace unique de réflexion, d’apprentissage et de partage, permettant à chaque participant de repartir avec de nouvelles idées, des contacts précieux et une motivation renouvelée pour mener leurs entreprises vers le succès", indique le président de la section CJD Casablanca, Said Allali, cité par le communiqué.



"En réunissant des dirigeants, des entrepreneurs et des décideurs de divers horizons, nous avons cultivé un environnement propice à l’innovation et à l'authenticité. Cet événement marque le début d'un parcours collectif vers un leadership plus éclairé et plus inspirant", a-t-il ajouté.



35 intervenants et présence de plusieurs personnalités du monde des affaires



Le forum a débuté par des mots d’ouverture de M. Allali, de la présidente nationale CJD Maroc, Zainab Lazraq avec comme keynote speaker le dirigeant du Groupe Richbond, Karim Tazi.



Le premier panel avec comme thématique "Manage As You are !" a réuni Bouchra Nhaili, présidente de l’AGEF nationale et directrice des RH de Lydec, Soufiane Erraji, auteur et conférencier et Ismail Akalay, directeur général de SONASID.



Ensuite, une vingtaine d’intervenants ont animé plusieurs ateliers sur des thèmes tels que le profiling, le leadership et le développement personnel, la santé mentale au travail et la résilience des leaders, le développement de l’intelligence émotionnelle et le rôle du leader dans l’attraction des talents ou encore l’utilisation de l’intelligence artificielle et le No-Code.



Le CJD est une organisation à but non lucratif regroupant des dirigeants et dirigeantes d'entreprise désireux de contribuer au développement économique et social. Depuis sa création en 1938, le CJD a formé plus de 80.000 entrepreneurs à travers le monde, représentant 677.593 emplois dans 17 pays. Au Maroc, le CJD compte sept sections actives, offrant des formations continues et un réseau solide pour les jeunes dirigeants.