Tenue à Rabat de la 1ère session ministérielle de la Commission économique mixte maroco-émiratie

La première session ministérielle de la Commission économique mixte maroco-émiratie s'est tenue, jeudi à Rabat, sous la présidence de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah et son homologue des Emirats arabes unis, Abdullah bin Touq Al Marri.



S'exprimant à cette occasion, Mme Fettah s'est félicitée du niveau des relations distinguées entre les deux pays et peuples frères, saluant, dans ce cadre, la contribution pionnière du gouvernement des Emirats arabes unis et du Fonds d'Abou Dhabi pour le développement au soutien de projets de développement structurants dans plusieurs secteurs vitaux du Royaume, rapporte la MAP.



La ministre a, en outre, passé en revue les principales réformes économiques entreprises par le gouvernement afin d’améliorer le climat des affaires dans le Royaume, ce qui a contribué à consolider sa position de destination privilégiée des investisseurs et à renforcer son attractivité et rayonnement économique aux niveaux régional et international.



Elle a, par ailleurs, fait part de la volonté permanente du Maroc de développer les mécanismes d'action conjointe avec les Emirats arabes unis et d’établir une coopération économique fructueuse dans divers domaines d'intérêt commun, appelant les investisseurs émiratis à profiter des opportunités d'investissement prometteuses dont regorge le Royaume, et de sceller des partenariats avec le secteur privé marocain dans des domaines prioritaires.



Pour sa part, Abdullah bin Touq Al Marri s'est félicité de la solidité des relations de fraternité et de coopération qui lient les Emirats arabes unis et le Royaume du Maroc, faisant part de l'intérêt de son pays à développer les relations bilatérales et les perspectives de coopération économique.



Il a également souligné que la tenue de la première session de la Commission économique mixte maroco-émiratie constitue un nouveau point de départ pour renforcer les partenariats économiques et commerciaux entre les deux pays, développer les mécanismes de coopération et mettre en place un nouveau plan de partenariat dans davantage de secteurs et d'activités commerciales et d'investissement.



Le ministre émirati a affirmé, en outre, que cette réunion de responsables, d'investisseurs et de représentants du monde des affaires des deux pays reflète le succès des efforts communs et trace la voie pour explorer de nouvelles pistes de coopération économique entre le Maroc et les Emirats arabes unis.



Cette réunion, marquée par la participation de hauts responsables des deux ministères et de certaines institutions publiques et du secteur privé des deux pays, a été précédée d'une rencontre bilatérale entre les deux ministres qui a été couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la coopération économique et technique entre les deux parties.



L'objectif étant d'établir un cadre de coopération contribuant à développer, renforcer et diversifier les domaines de coopération économique et technique entre les deux pays à travers la mise en place de la Commission économique mixte maroco-émiratie.