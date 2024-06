Tenue à Conakry d’un Forum économique Maroc-Guinée

La capitale guinéenne Conakry a abrité lundi les travaux du Forum économique Maroc-Guinée, qui a réuni d’éminents acteurs du monde des affaires des deux pays ainsi que des membres du gouvernement guinéen.



Ce Forum a été organisé à l'occasion d’une mission marocaine de prospection en Guinée, initiée du 22 au 27 juin par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra en partenariat avec son homologue guinéenne et la Chambre de la région de Casablanca-Settat.



Cette mission vise à explorer les vastes opportunités de coopération et d’investissement entre les deux pays, promouvoir les échanges commerciaux entre le Maroc et la Guinée et mettre en avant les secteurs porteurs et les projets innovants.



Présidant les travaux du Forum, la ministre guinéenne du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises, Diaka Sidibé, a affirmé que ce Forum démontre la volonté commune des deux pays de renforcer les liens historiques et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération entre les deux nations, mettant l’accent sur les liens solides de fraternité et de respect mutuels.



La ministre a rappelé que la coopération guinéo-marocaine couvre différents secteurs (la science, la formation, la culture…), notant que le Forum économique Maroc-Guinée représente une étape cruciale dans l’engagement à développer des partenariats durables et à promouvoir la croissance dans les deux pays.



De son côté, l’ambassadeur du Maroc en Guinée, Issam Taib, a souligné que cette rencontre donne une nouvelle impulsion au partenariat économique multidimensionnel qui lie les deux pays, précisant que le partenariat est fort de plusieurs décennies, trouvant sa source dans l’esprit profondément panafricain ainsi que dans l’attachement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la promotion de la coopération Sud-Sud.



L’ambassadeur a invité les opérateurs économiques marocains à tirer profit de l’excellence des relations économiques et de la proximité géographique des deux pays, pour améliorer les relations commerciales et amorcer une croissance économique durable.



Pour sa part, Mamadou Baldé, président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée, a précisé que cet événement s’inscrit dans la continuité des efforts déployés et les échanges fructueux avec ses homologues à Rabat et Casablanca lors du Forum économique à Dakhla, et matérialise l’engagement commun pour dynamiser les relations économiques entre les deux pays pour une meilleure valorisation des potentialités économiques.



M. Baldé a précisé que la coopération économique entre les deux pays a connu un essor remarquable ces dernières années au regard des échanges commerciaux et des investissements.



Pour sa part, Hassan Sakhi, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région de Rabat-Salé-Kénitra, a salué la qualité des relations entre le Maroc et la Guinée, mettant l’accent sur l’engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud.



Il a souligné la volonté de la partie marocaine de renforcer davantage les liens de coopération bilatérale dans différents secteurs, stimuler les investissements et élaborer des actions d’accompagnement aux entreprises, plaidant pour un rapprochement des milieux d’affaires guinéen et marocain.



Au cours de ce Forum, un accord de coopération a été signé pour la mise en place d’une ligne maritime Conakry-Casablanca, en vue de faciliter les échanges commerciaux.



Deux autres accords de coopération ont été signés également entre la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée et la CCIS de la région de Rabat-Salé-Kénitra, et avec la CCIS de la région de Casablanca-Settat, en vue de renforcer la collaboration et la mise en place de programmes d’appui aux entreprises dans les secteurs agricole, industriel et des services.



Les membres de la délégation marocaine prenant part à la mission économique ont été reçus mardi par le Premier ministre guinéen, Bah Oury.