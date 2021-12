Tenue à Casablanca du deuxième forum “ICT Job Fair - Career 2021”

La deuxième édition du forum "ICT Job Fair - Career 2021" s'est tenue, mercredi à Casablanca, à l'initiative de Huawei et l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC).



Ce forum s’assigne pour objectif de rassembler les offreurs et les demandeurs d’emplois dans le domaine des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans un cadre privilégié et propice aux échanges.



Cette édition 2021, riche en échanges et en interactions, a permis à un nombre important de jeunes participants de passer des entretiens afin de décrocher aussi bien des emplois que des stages, rapporte la MAP.



Avec plus de 250 postes à pourvoir dans une vingtaine d’entreprises participantes, les jeunes talents ont eu le choix parmi une myriade d’entreprises de renom, intervenant dans le domaine des TIC. Le "ICT Job Fair - Career 2021" fut également l’occasion pour les recruteurs de rencontrer les meilleurs profils TIC, formés notamment au sein de la "Huawei ICT Academy".



En marge de cette cérémonie, un mémorandum d'entente (MoU) entre l’ANAPEC et Huawei Maroc a été signé pour instaurer une collaboration dans les domaines technologiques et numériques au profit des chercheurs d'emplois, afin de leur donner la possibilité d’accéder aux programmes de formation de Huawei dans différentes disciplines d’une part, et accompagner Huawei et son écosystème dans la satisfaction de leurs ressources humaines en compétences TIC, d’autre part.



Cet événement, né de la convergence des visions des deux partenaires, vient pour promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en les mettant en contact direct avec le monde de l’entreprise et consolider, in fine, le partenariat public-privé, considéré comme véritable levier de la promotion de l'emploi. Fort du succès de la première édition et d'une notoriété grandissante, le forum "ICT Job Fair - Career 2021" est porté par la même volonté de favoriser l’inclusion professionnelle des jeunes diplômés dans le domaine des TIC.



Le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Youness Sekkouri, qui présidait la cérémonie officielle de cette édition a indiqué que cette action de proximité est d’une extrême importance dans la mesure où elle permet d’être à l’écoute des chercheurs d'emploi, précisant que plus de 2.000 jeunes ont manifesté leur intérêt à cette initiative.



Dans une déclaration à la presse, M. Sekkouri a également relevé que le domaine de l’IT est porteur d'opportunités en dépit du contexte de la crise sanitaire, saluant particulièrement l'esprit "très engagé" des jeunes ainsi que cette mobilisation "exceptionnelle à la recherche d’un job".



De son côté, le directeur général de l’ANAPEC, Mohamed Achiq, a fait savoir que "le partenariat public-privé au service de l’emploi permettra de relever les défis et d’accompagner les ambitions du Nouveau modèle de développement", ajoutant que les efforts des acteurs publics et privés doivent converger et se compléter dans le domaine de la promotion de l’emploi.



Il a, de même, souligné que "la concrétisation de cette convention de partenariat témoigne de la volonté de Huawei de créer de la richesse et de la valeur ajoutée dans le domaine de l’emploi et c'est un jalon important pour notre coopération croissante".



Pour sa part, le directeur général de Huawei Maroc, Jerry Cui, a relevé que Huawei considère l'engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance, estimant que ce partenariat stratégique avec l’ANAPEC acte de l’engagement pérenne du Groupe Huawei en faveur de la promotion de l’éducation et de l’emploi au Maroc.



Et de rappeler que Huawei, forte de son expertise et son savoir-faire, se joint aux efforts des acteurs publics pour accompagner le développement de l’écosystème des talents TIC et met à la disposition de ses diverses parties prenantes des infrastructures adaptées et de nombreux programmes dans le domaine du numérique qu’elle promeut, à l’instar du programme "Huawei ICT Academy", qui a permis la formation de plus de 5.000 talents marocains dans le digital. C’est dans cette perspective que le "ICT Job Fair - Career 2021" vient s’ajouter à l’arsenal des programmes initiés par Huawei.