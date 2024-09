Taux directeur de BAM: consensus des investisseurs financiers en faveur d'une baisse de 25 pbs

Attijari Global Research indique, dans son récent "research report strategy", que les investisseurs financiers prévoient une baisse du taux directeur de Bank Al-Maghrib (BAM) de 25 points de base (pbs) à l'issue de la réunion du conseil de la Banque Centrale prévue le 24 septembre.



"Lors de notre enquête du mois de septembre, nous avons recensé les anticipations des investisseurs financiers quant à l’évolution du taux directeur de BAM en marge de sa 3ème réunion de politique monétaire qui aura lieu le 24 septembre 2024. Pour rappel, ce sondage a été réalisé auprès d’un échantillon de 35 investisseurs considérés parmi les plus influents du marché financier marocain. Au terme de cet exercice, force est de constater un consensus des investisseurs financiers en faveur d’une baisse du taux directeur de 25 pbs", fait savoir AGR dans ce rapport.



Et de préciser que la probabilité d’une baisse de 25 pbs du taux directeur est de 83% contre 8% pour une baisse de 50 taux directeur, tandis que la probabilité d’un statuquo du taux directeur est de 9%.



À l'analyse des réponses obtenues par les quatre principales catégories d'investisseurs (institutionnels locaux, les acteurs de référence, les personnes physiques et les étrangers), AGR relève que la part des institutionnels anticipant cette baisse ressort à 85%, celles des acteurs de référence à 67% et celle des personnes physiques à 86%, tandis que les investisseurs étrangers sont unanimes quant au scénario d’une baisse du taux directeur de 25 pbs.