Taroudant : Symposium international de la société civile

Formation



Une session de formation au profit des cadres d'orientation a été organisée, le weekend dernier, par l'Académie régionale d'éducation et de formation de Béni Mellal-Khénifra, en vue de renforcer leur capacité en matière d'accompagnement psychologique et pédagogique des élèves.

Encadrée par Samira Chamaoui, professeur universitaire au centre d'orientation et de planification de l'éducation à Rabat et Idriss Tahiri Alaoui, psychologue à l'hôpital provincial de Béni Mellal, cette session de formation a comme objectif de renforcer la capacité des cadres de l'orientation pédagogique en matière d'accompagnement psychologique et social des élèves.

Selon un communiqué de l'Académie, cette session de formation a été l'occasion de débattre des contraintes auxquelles font face les conseillers en orientation pédagogique dans l'accompagnement et l'orientation des élèves.

Dans une allocution à cette occasion, le directeur de l'AREF de Béni Mellal-Khénifra, Mustapha Slifani, a mis l'accent sur l'importance de cette session de formation en matière de renforcement des capacités théoriques et scientifiques des cadres pédagogiques dans le domaine de l'accompagnement des élèves.

Il a indiqué dans ce sens que cette opération concerne l'élève d'une manière directe, tout en mettant l'accent sur l'importance de l'orientation pédagogique.

Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en application des dispositions de la loi-cadre du système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, dans le domaine de l'orientation pédagogique.



Arrestation



Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Nador ont arrêté lundi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu âgé de 23 ans aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire relative à la séquestration et au viol sous la menace de la violence.

Les services de la sûreté nationale de Sefrou avaient reçu, le 21 novembre, une plainte de la part d'une femme de 30 ans accusant une personne, non identifiée, de séquestration et de viol, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les investigations ont permis d'identifier le suspect et d’émettre un avis de recherche à son encontre au niveau national.

Les recherches menées ont permis de déterminer le lieu où se trouvait le suspect au village "Jemaa Ben Tayeb" relevant de la province de Driouch, ajoute la même source, notant qu’il avait pris la fuite juste après avoir commis ces actes criminels.

Le prévenu a été remis à la brigade de la police judiciaire de Sefrou pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les motifs de cet acte criminel, conclut le communiqué.