Taqa Morocco enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 5,90 MMDH à fin juin

Le chiffre d'affaires consolidé de Taqa Morocco s'est établi à plus de 5,90 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de cette année, contre 3,46 MMDH à la même période un an auparavant. Cette évolution est due, principalement, à la bonne performance opérationnelle de l'ensemble des unités et à la forte hausse des frais d'énergie consécutive à l'évolution du prix d'achat du charbon sur le marché international, indique Taqa Morocco dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels. Au titre du deuxième trimestre de 2022, le chiffre d'affaires consolidé est passé à 3,24 MMDH, après 1,55 MMDH une année auparavant, compte tenu de la bonne performance opérationnelle des unités 1 à 6, conjuguée à l'augmentation des frais d'énergie suite à la hausse du prix d'achat du charbon sur le marché international, rapporte la MAP. "Le deuxième trimestre est marqué par un taux de disponibilité élevé à 92,7% qui confirme l'excellence industrielle de Taqa Morocco, dans une conjoncture marquée par la forte volatilité de la matière première. Cette performance conforte également notre positionnement de fournisseur de choix du mix énergétique national", affirme Abdelmajid Iraqui Houssaini, président du Directoire de Taqa Morocco, cité dans le communiqué. Le montant des investissements consolidés s'est élevé à 98 millions de dirhams (MDH) à fin juin dernier, contre 176 MDH au 30 juin 2021. Ces investissements comprennent principalement le coût de la révision mineure de l'unité 3 ainsi que des projets d'exploitation et de maintenance des unités. S'agissant de l'endettement net consolidé, il est resté stable (6,868 MMDH) comparé au 30 juin 2021 tenant compte de l'évolution de la trésorerie et des remboursements de la période.