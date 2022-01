Tant de défis qui appellent des réponses

Le point de départ de nos diverses prises de position a été que la pandémie du Corona n’est pas un phénomène éphémère aisément contournable et nécessite, par conséquent, la prise en compte que sa destinée ne dépend pas exclusivement de nous en tant qu’Etat mais de l’ensemble de la communauté internationale, que l’on ne peut prévenir l’évolution de la situation, ni les délais de sa circulation et que ce dont nous sommes sûrs, c’est que les répercussions en seront négatives et désastreuses sur l’économie internationale de même qu’elles accentueront l’intensité de leur impact interne.De ce fait, la classe politique, toutes tendances confondues, est appelée à répondre aux nombreuses interrogations posées quant à l’étape post-pandémie du Corona, si toute fois celle-ci n’est plus, car la communauté internationale sera traversée par de grandes mutations du fait des révisions auxquelles vont procéder divers pays au niveau de leurs politiques intérieures, auquel cas notre pays sera astreint d’adapter les différents styles de gestion de manière à servir les intérêts nationaux.Le Premier secrétaire de notre parti a pris une initiative considérable au cours des premières étapes de l’extension de la pandémie en présentant une plateforme d’orientation pour l’encadrement du débat ittihadi autour de la gestion de la situation dans ce contexte épidémique, plate-forme consistant à définir les perspectives d’avenir et les lier au NMD qui était encore en cours d’élaboration. D’ailleurs, la succession des événements a démontré la justesse de la teneur indéniable de cette initiative, l’inexactitude des appréciations de ceux qui avançaient le caractère éphémère de cette conjoncture étant clairement avérée.C’est pour tout cela que l’USFP demeurera prudent et vigilant quant à ce qu’il pourrait advenir de tout relâchement en matière d’endiguement de la pandémie et de ses répercussions sur les diverses catégories sociales. En outre, le parti estime que l’effort national n’aurait pas eu lieu sans l’orientation et la supervision Royales directes.L’USFP s’est toujours prévalu de sa conception économique pertinente, fondée sur l’analyse profonde de la conjoncture de notre pays qui a abouti aux conclusions adoptées lors du 10ème Congrès national. Notre vision, assujettie à la réussite du système de la protection sociale, est tributaire de la réussite du modèle de développement qu’il faudrait adopter. Et nous avons averti, à maintes reprises, que ce modèle de développement nécessitait des réformes structurelles compte tenu de son inefficience. Nous avons même posé une importante question au sujet de ses défaillances et si ces dernières étaient occasionnées par sa mauvaise gestion. De même que nous avons appelé dans notre résolution d’orientation lors du 10ème Congrès à l’instauration d’un modèle cohérent, intégré basé sur la solidarité sociale, la justice territoriale, la structuration rationnelle et l’attractivité de l’investissement.Les faits survenus par la suite ont prouvé la justesse de notre jugement, Sa Majesté le Roi ayant appelé à la recherche d’un «Nouveau modèle de développement». Et c’est l’entreprise à laquelle nous avons contribué en nous appuyant sur nos cadres, nos documents et les écrits de notre formation. Il suffit à cet égard de se référer à notre programme électoral pour les échéances de 2016 et de 2021 qui renferme tous les détails relatifs à l’ensemble des secteurs économiques et financiers et à notre contribution devant la commission du NMD.L’USFP, dans ce même ordre d’idées, restera toujours attaché au modèle qui traite des grands disfonctionnements et qui puise sa force dans les principes majeurs de la social-démocratie, fondés sur l’incitation de la cadence économique compétitive, l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyennes et citoyens et le renforcement de la tendance régionale.





Ce sont des objectifs que l’on ne pourrait atteindre que dans le cadre d’un contrat économique à portée sociale et avec une nouvelle génération de réformes de toutes les politiques publiques en cours.



Quelle opposition l’USFP exercera-t-il?

L'USFP, fort de sa riche expérience au sein de l'opposition, à la tête du gouvernement et de sa participation à des coalitions gouvernementales (il a en fait dirigé deux gouvernements, en a participé à trois et était dans l’opposition 14 fois), considère –à l’instar de tous les partis démocratiques- que sa nature, sa mission et sa vocation sont principalement l'opposition et que la participation est l’exception. La raison d’être d’un parti réside dans la direction du gouvernement, ou la participation aux gouvernements sur la base d’engagements clairs et de programmes communs. Et si le verdict des urnes lui est défavorable, alors il siège dans l'opposition et travaille pour gagner la confiance des électrices et des électeurs lors de prochaines échéances.



Notre parti a pratiqué toute sorte d'opposition, tout en sachant que l’opposition ne doit pas être considérée comme une recette toute faite pouvant être adoptée à tout moment, mais plutôt comme une série de positions qui changent selon les circonstances politiques.



L'opposition ittihadie a été exercée pendant longtemps en dehors du Parlement et a eu une très forte influence sur le champ politique, mais notre expérience dans l’opposition à l’action gouvernementale est de fraîche date. La différence entre les deux types d'opposition réside dans le fait que l'USFP s'appuyait sur sa propre vision pour l’édification d'un nouveau Maroc après l'indépendance, face à d'autres visions qui étaient favorables à la perpétuation de l'héritage colonial. Notre parti a misé sur l'option démocratique, qui n'était pas une priorité pour l'Etat, et donc la nature de l'opposition tout au long de cette période a été sensiblement différente car on ne s’oppose plus au régime mais plutôt aux politiques mises en oeuvre, surtout après le Congrès extraordinaire de 1975. Le Groupe parlementaire a joué un rôle central dans l'exercice de cette opposition.



L'USFP considère que la nature de l'opposition qu'il entreprendra doit être fondée sur l’idée qu'il n'y a pas de théories et de référentiels sérieux dont on peut s'inspirer pour décrire les types et les méthodes de l'opposition, et que toutes les expressions telles qu’une opposition farouche ou molle, ou le soutien critique, n’ont aucun sens.



A cet égard, lors de notre opposition au gouvernement constitué après l’adoption de la Constitution de 2011, nous nous sommes concentrés sur la défense des acquis du gouvernement de l’Alternance consensuelle et sur l'opposition à toute initiative susceptible de ramener le pays en arrière. Quant à l'opposition que notre Groupe socialiste doit mener au Parlement, elle est la même que celle pratiquée dans les différents régimes démocratiques, c'est-à-dire une opposition qui exerce un certain nombre de fonctions dérivées du droit constitutionnel et du référentiel politique, et pouvant se résumer comme suit :



° L'opposition doit constituer un contre-pouvoir soucieux d'empêcher, via les mécanismes disponibles au sein de l'institution parlementaire, la majorité au pouvoir d'adopter une politique violant les droits et libertés ;

° Trouver des alternatives aux politiques publiques du gouvernement, d'une manière qui renforce le principe du pluralisme politique, qui permet aux citoyennes et citoyens de choisir les programmes et projets qui leur sont présentés ;

° Défendre les intérêts de ses électeurs et les revendications légitimes des citoyennes et des citoyens ;

° Contribuer à l'amélioration des textes législatifs, et au contrôle de l’action du gouvernement et de la prestation de l'administration ;

° Contribuer à rehausser la qualité du débat parlementaire, à défendre la légitimité et à renforcer la transparence ;

° Contribuer à la diplomatie parlementaire et défendre les intérêts supérieurs de la Nation.



Dans tout cela, l'opposition doit tenir à exercer ses droits parlementaires comprenant les droits procéduraux comme le droit à l'information, à la représentation et à la participation, le droit d’expression, de vote et de proposition de lois, et le droit au contrôle du pouvoir exécutif, avec tout ce que cela exige d’accorder à l'opposition comme moyens pour s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles conformément au principe d'équité et non selon une logique numérique.



Réaliser ces objectifs permettra de redorer le blason de l'opposition au sein des deux Chambres du Parlement, ce qui représente une tâche colossale, face à l'imaginaire populaire, qui garde toujours dans son esprit cette forte opposition ittihadie, appuyée par un mouvement populaire comme le meilleur modèle d'opposition parlementaire, et il est devenu nécessaire pour nous, en raison du changement des conditions, de se baser sur la connaissance, l’expertise et la formation dans les affaires parlementaires, tout en veillant à ce que les parlementaires gardent contact avec leurs circonscriptions.



En dehors de l'institution parlementaire, l'essence de l'opposition ittihadie à l'heure actuelle devrait œuvrer à transformer le champ de « conflit » en un champ d'opposition aux tendances libérales sauvages, ce qui nécessite de nombreux plans d'action visant à encadrer la société, et le renforcement des liens avec notre organisation syndicale, les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales, notamment celles dans lesquelles nous avons des positions distinguées (en matière de droits humains et de femmes); et nécessite également de nouer de nouvelles alliances.



Pour tout cela, on peut dire que l'USFP a offert au peuple marocain un parti d'opposition de gauche démocratique et patriotique, et un modèle distingué et sui generis dans le monde arabe, qui a contribué, via son opposition responsable, à la stabilité du pays et au soutien de son intégrité territoriale.