Tanger accueille la première édition du Forum d’affaires

Les travaux de la 1ère édition du Forum d’affaires se sont ouverts, vendredi à Tanger, sous le thème "Pour une amélioration du climat des affaires et l’encouragement de l’investissement au Maroc".



Cet événement, organisé par l'Instance marocaine des entreprises, en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima (CCIS-TTA), a connu la participation de plusieurs entreprises représentant les secteurs de la formation et du conseil, de la numérisation, des énergies renouvelables, du recyclage et de la valorisation des déchets.



S’exprimant à cette occasion, le président de l’Instance, Rachid Ouardighi, a mis en exergue l’intérêt de l’organisation d’une telle rencontre pour favoriser l’échange d’idées et la communication avec l’ensemble des partenaires économiques de la région.



Ce forum a été aussi l’occasion de nouer des rencontres entre opérateurs de différents secteurs comme celui des énergies renouvelables, du conseil et de la formation ou encore de celui du recyclage dans le cadre d’un espace d’exposition dédié, a-t-il relevé.



Pour sa part, le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal, a insisté sur l’impérieux besoin des opérateurs économiques d’espaces d’échanges et de connexion, après la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 et la crise ukrainienne, relevant que de nombreux pays, dont le Maroc, se sont attelés à faire face à ces crises en encourageant l’investissement.



Ce forum d’affaires a connu la participation de plusieurs délégations de femmes et d’hommes d’affaires ibériques, l’Espagne étant l’invité d’honneur de cette édition. C’est le cas de la Fondation Granada International, représentée par sa vice-présidente, Pilar Sierra Gomez, qui n’a pas manqué de relever le caractère d’allié que revêt le Maroc et la région du Nord en particulier pour le sud de l’Espagne.



La fondation a pu accompagner plus d’une dizaine d’implantations réussies d’entreprises grenadines au Nord, un effort qu’il faut maintenir en renforçant les liens entre les mondes entrepreneuriaux et académiques des deux régions, a-t-elle dit.



Au programme de ce Forum de deux jours figuraient plusieurs panels thématiques sur les opportunités d'investissement dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la formation et l'accompagnement, la transition numérique, les énergies renouvelables, ainsi que des rencontres B2B entre les entreprises marocaines et leurs homologues espagnoles.



Cette manifestation a vu la participation d'environ 500 petites, très petites et moyennes entreprises (TPE) et (PME) venant de différentes régions du Maroc, en plus de représentants des zones industrielles, des instances élues et des administrations publiques concernées par les domaines de l'investissement, de l'emploi, des impôts, de l'économie et des finances.

A travers l'organisation de ce Forum, l'Instance marocaine des entreprises cherche à développer les potentialités des TPE et PME à se mettre en valeur et à commercialiser leurs services, afin de contribuer efficacement à la relance de l'économie marocaine, promouvoir les opportunités d'emploi dans le secteur privé et encourager l'investissement.