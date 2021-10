L’Association Chouâla pour l’éducation et la culture, section Hay Mohammadi, organisera, ce samedi à partir de 10 heures à la bibliothèque municipale sise à Hay Mohammadi à Casablanca, une table ronde placée sous le thème «Quel rôle pour les collectivités territoriales dans le développement de la culture au niveau local ».



Cette table ronde, qui rentre dans le cadre d’une série de rencontres organisées par l’Association Chouâla, en collaboration avec le ministère de la Culture, verra les interventions de Youssef Errakhiss, président de l’arrondissement de Hay Mohammadi, Said Hibal, chercheur dans le domaine culturel et cadre du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, El Meskini Sghir, dramaturge, ainsi que d’autres chercheurs et acteurs associatifs.