Table ronde sur la protection des jeunes contre la drogue et la violence à l'école

Le Forum de la créativité et de la citoyenneté a organisé, rédemment,en collaboration avec l'Association des parents d'élèves du collège Sidi Momen à Casablanca, une table ronde sur le thème "Protégeons les jeunes contre la drogue et la violence à l'école".



Cette initiative vise à sensibiliser la communauté aux dangers de la drogue et de la violence dans le milieu scolaire et à partager les expériences et les expertises entre les différents acteurs concernés par la protection des jeunes.



La table ronde a réuni plusieurs personnalités, notamment le juge Younes Habrouk, juge des mineurs à Safi, le Dr. Mustapha Amirich, chef du service de santé publique à la Direction régionale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Casablanca-Settat, le Dr. Mohamed Abou El Qasim, chef du service des affaires éducatives à la Direction provinciale de l'Education et de l'Enseignement primaire et sportif à Sidi Bernoussi, chercheur en éducation et formation, le Dr. Hanane Zahra, médecin légiste et experte en traitement de l'addiction, les professeurs Abdellah Lourhchit, acteur associatif et journaliste, Karaouan Hicham, directeur du collège Sidi Momen, ainsi que Hicham Tamar, président de l'Association des parents d'élèves.



Le débat a été animé par le Dr. Jamal Fikri, vice-président du Centre marocain des études et des recherches en droits de l'homme et en communication.



Dans son intervention, le juge Younes Habrouk a souligné l'importance de la sensibilisation juridique des jeunes à leurs droits et devoirs, en se référant à plusieurs articles et dispositions du code pénal et aux sanctions et amendes qui en découlent. Il a insisté sur le fait que "nul n'est censé ignorer la loi".



Les participants ont formulé plusieurs recommandations importantes, notamment la nécessité de renforcer le rôle de la famille et de l'école dans la prévention de la drogue et de la violence et de fournir un soutien psychologique et social aux jeunes.



Il convient de noter que cette initiative fait suite à la réussite de la première édition de la table ronde tenue au collège Salah Eddine Al Ayoubi à Casablanca.



Par Thami Rhabbari