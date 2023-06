TMPA: Le chiffre d’affaires en hausse de 11,6% au premier trimestre

Le chiffre d'affaires (CA) réalisé par Tanger Med Port Authority (TMPA) au 1er trimestre de 2023 a atteint 867 millions de dirhams (MDH), en hausse de 11,6% par rapport à la même période en 2022.



Dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, TMPA fait aussi état de 28,7 millions de tonnes de marchandises traitées à fin mars dernier, en progression de 8,7% par rapport au même mois de 2022.



Les investissements réalisés ont atteint 266 MDH et concernent notamment des projets d'infrastructures, voiries, réseaux divers et infrastructures IT.



L'endettement consolidé s'est élevé, quant à lui, à 10,1 milliards de dirhams (MMDH), dont 5 MMDH d'emprunts obligataires, soit une baisse de 0,7% par rapport à fin 2022.