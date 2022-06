TGR: Les recettes douanières dépassent 33 MMDH à fin mai

Les recettes douanières nettes se sont établies à plus de 33 milliards de dirhams (MMDH) au titre des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 18,9% par rapport à leur niveau à fin mai 2021, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).



Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 153 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP), ajoutant que les recettes douanières brutes ont augmenté de 19,4% à 33,2 MMDH.



Au détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin mai 2022 ont atteint 5,25 MMDH, en hausse de 14,9%, tandis que les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation ont progressé de 27,8 à près de 21,23 MMDH. La TVA sur les produits énergétiques a enregistré une hausse de 85,7% et celle sur les autres produits de 17,6%.



S'agissant des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont diminué de 0,6% à 6,57 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 125 MDH.