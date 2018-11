“Sur la voie du changement”, la Web-série qui libère la parole des femmes violentées

En cette période où la lutte contre la violence à l'égard des femmes monopolise l’actualité, tous les moyens sont bons pour éradiquer ce fléau ou du moins l’atténuer. Ainsi, en sus de la campagne nationale lancée lundi à Rabat sous le thème "Mobilisation sociétale contre la violence faite aux femmes", et qui devrait se prolonger jusqu’au 15 décembre, la section marocaine de l’Union européenne a décidé de s’attaquer au sujet, via un canal peu conventionnel, en produisant « Sur la voie du changement », une web-série diffusée sur les réseaux sociaux.

Point culminant de la campagne onusienne intitulée #EcoutezMoiAussi, la web-série met en scène des jeunes filles et des femmes victimes de violences, et qui, d’une manière ou d’une autre, ont réussi à échapper à leur malheur, pour retrouver une vie ‘’normale’’, laissant derrière elles des souvenirs liés à leur douloureux passé : violences physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles.

Libérées et soulagées après avoir retrouvé une dignité qui leur a longtemps manqué, les protagonistes de cette œuvre, ont accepté dans un profond altruisme de se remémorer sous l’œil des caméras et la chaleur des projecteurs, le chemin tortueux qui a été le leur. De partager, sans distinction aucune, les souffrances qu’elles ont vécues mais également la manière avec laquelle elles ont réussi à remonter une pente bien raide qui les a menées vers la réhabilitation. Un épilogue heureux rendu également possible à travers le recours de ces femmes à l’aide d’associations dans différentes régions du Maroc, ainsi que celle de citoyens, hommes et femmes, lesquels ont représenté un refuge et un soutien à la fois psychologique (écoute et soutien) mais également logistique (services d’hébergement) et enfin professionnel, grâce à une assistance juridique et d’accompagnement dans l’optique de les intégrer dans le marché de l’emploi.

Au même titre que son fond, la forme de cette production revêt un attrait particulier en termes de sensibilisation. En partant du principe que les témoignages de ces femmes originaires des quatre coins du Royaume, seront d’une grande teneur émotionnelle, le choix de partager la série sur le Net, notamment sur les réseaux sociaux de l’Union européenne au Maroc, se révèle être judicieux, dans le sens où la série profitera d’une large diffusion, à la hauteur de la sensibilité et de l’importance du sujet. Une importance dont atteste, d’une part, l’affiliation de ce projet à la réalisation de campagnes de sensibilisation aux droits des femmes et de plaidoyer pour l’égalité dans le cadre du programme d’appui de l’Union européenne au Plan gouvernemental pour l’égalité, et d’autre part, au regard des chiffres accablants qui définissent la violence contre les femmes. D’après l’enquête de prévalence de la violence faite aux femmes du Haut-commissariat au plan, datée d’il y a dix ans, cette sinistre tragédie humaine a été vécue par 62,8% des femmes marocaines au moins une fois dans leur vie, soit environ deux fois plus que dans le monde (35%).

Une femme victime de violence s’en est une de trop. Alors quand c’est plus de la moitié des Marocaines qui sont concernées, force est d’avouer que le problème devient plus qu’urgent.