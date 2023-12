Suicide d'un détenu dans le cadre de la loi antiterroriste à la prison locale Larache 2 

Le détenu (M.S), incarcéré à la prison locale de Larache 2 pour constitution de bande en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme, s'est suicidé par pendaison jeudi, indique l'administration de cet établissement pénitentiaire.



Dans un communiqué, la même source précise que le détenu s’est suicidé "en enroulant son pyjama autour de son cou et en l'attachant à la fenêtre des toilettes de sa cellule".



Le parquet compétent et la famille du détenu ont été informés conformément à la loi régissant les établissements pénitentiaires, conclut le communiqué.