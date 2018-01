"Startup Of The Year Africa" consacre HydroIQ

La startup kényane HydroIQ, oeuvrant pour la gestion des réseaux hydrauliques à distance au Kenya, a décroché, jeudi à Casablanca, le grand Prix du concours "Startup Of The Year Africa" (SOTYA) de l'année 2018 lors d'une cérémonie organisée au Technopark de la métropole.

L’entreprise kenyane, qui propose un objet connecté permettant de gérer les réseaux hydrauliques à distance et détecter les fuites via une application mobile, a remporté la 2è édition de ce Prix initié par le magazine Startup.info en partenariat avec le Groupe OCP au terme des délibérations d’un jury composé d’experts de renom.

Cette année, plus de 600 startups représentant 52 pays africains ont pris part à l’édition 2018 et plus de 12 000 votes en ligne ont été recueillis pour élire les startups les plus innovantes à l’échelle africaine, a fait savoir Kossi Adzo, fondateur de Startup.info et organisateur du concours continental.

Le Prix de la startup de l’année ambitionne de promouvoir le développement économique et social du continent africain en mettant en lumière ses startups innovantes, a souligné M. Adzo, notant que ce Prix est un format de concours innovant créé avec le soutien de plus de 70 partenaires (grands groupes, incubateurs, chambres de commerce, médias, pôles de compétitivité, blogs influents).

Ce concours permet de valoriser les startups africaines à fort potentiel en les connectant à un réseau d’entreprises internationales de pointe en matière d’innovation, a-t-il ajouté.

Le Prix spécial OCP Agritech est revenu cette année à la startup ivoirienne Grace Agricole (GRACI), œuvrant pour l'amélioration de la production de riz en Côte d'Ivoire.

L’entreprise ivoirienne propose en effet un programme de production, de certification et de diffusion de semences améliorées pour la filière rizicole.

L’entreprise marocaine d’exécution des locaux écotouristiques à base de terre naturelle sous forme de dômes, Ecodome, a de son côté remporté le Prix Qwant public choice.

L'an dernier, lors d'une cérémonie tenue à Casablanca en décembre 2016, le 1er Prix de ce concours était revenu à la petite société ougandaise ThinVoid, un fournisseur de solutions technologiques révolutionnaires, avec une connaissance du marché et environnement local et une expertise dans la conception globale.