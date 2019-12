Spécial fin d'année : Violence à l’égard des femmes

Les campagnes et autres messages d’indignation ont beau s’enchaîner depuis des années, il faut se rendre à la triste évidence que rien ne change. Il est vraiment aussi affligeant que révoltant de s’apercevoir qu’au 21ème siècle, le taux de prévalence de la violence à l'égard de la gente féminine atteint 54,4% au Maroc. Autrement dit, une mère, une sœur ou encore une tante sur deux ont été violentées au moins une fois dans leur vie. Cette réalité est d’autant plus déplorable à la lumière des chiffres fournis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui désignent le Maroc comme étant le pays où les femmes se suicident le plus, comparé aux autres pays du Maghreb. Et la principale raison est les violences qu’elles subissent. Bref, vous l’aurez compris, jusqu’à présent, les moyens mis pour inverser la tendance s’avèrent infructueux. Il est temps de trouver une solution pour changer les mentalités dans un pays où ce genre de comportement est synonyme pour certains de fierté non dissimulée…