Spécial fin d'année : Le système fiscal fait le pari du digital

En 2019, l'administration fiscale a poursuivi son offensive numérique. Les chiffres en disent long sur cette transformation numérique qui a valu au Maroc la 24ème place mondiale en matière de paiement des taxes, selon le rapport Doing Business 2020.

Ce ne sont pas moins de 6.441.922 paiements qui ont été opérés de manière dématérialisée à fin septembre 2019 contre seulement 2.472.037 en 2016, selon des données fournies à la MAP par la Direction générale des impôts (DGI), qui s’est engagée depuis plusieurs années sur la voie de la digitalisation à travers la mise en place notamment des services des impôts en ligne (SIMPL). Aujourd'hui, contribuables, particuliers, entreprises ou professionnels sont en mesure d’effectuer en ligne ses déclarations, de télé-payer et de récupérer leurs attestations. Ainsi, plus de 11.712.134 opérations ont été effectuées en ligne à fin septembre 2019, au moment où les attestations délivrées en ligne ont vu leur nombre augmenter à 902.776 à fin septembre 2019, contre 16.859 en 2016.