Soutien de la BAD au développement des chaînes de valeur agricoles au Maroc

Le Conseil d’administration du Groupe la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 200 millions d’euros pour financer le Programme d’appui au développement inclusif et durable des filières agricoles (PADIDFA) au Maroc, a annoncé la Banque, mardi.

Cette nouvelle opération a pour objectif d’appuyer la création d’emplois en zones rurales par le développement inclusif de chaînes de valeur agricoles, a précisé la BAD dans un communiqué.

“Ce programme permettra ainsi de renforcer la durabilité des emplois créés à travers une gouvernance verte et une gestion des ressources en eau encore plus efficaces”, ajoute la même source, soulignant que “dans la continuité de l’appui historique de la Banque, le programme contribuera à la mise en œuvre des stratégies en matière d’agriculture, d’environnement, d’emploi et de formation professionnelle”, rapporte la MAP.

Aligné sur trois des cinq priorités stratégiques de la Banque, le projet répond en premier lieu à la réalisation de l’objectif “Nourrir l’Afrique” avec un effet catalyseur sur l’atteinte de deux autres objectifs stratégiques, à savoir “Améliorer la qualité de vie des populations africaines” et “Industrialiser l’Afrique”, selon la BAD.

Il s’inscrit également dans le cadre des orientations du Document de Stratégie-Pays 2017-2021 pour le Maroc, en adéquation avec son second pilier axé sur l’amélioration des conditions de vie par l’emploi pour les jeunes, les femmes en milieu rural.

“Créer de l’emploi et, en particulier, de l’emploi durable et de qualité pour les jeunes et les femmes en milieu rural est une priorité stratégique de la BAD en Afrique du Nord”, a déclaré Mohamed El Azizi, directeur général de la BAD pour la région Afrique du Nord.

“Ce projet est une contribution importante dans la mise en œuvre du Plan Maroc Vert. Nous passons ainsi d’une logique de production à une logique de transformation avec une plus grande valeur ajoutée”, a indiqué, pour sa part, la responsable-pays de la Banque au Maroc, Leila Farah Mokaddem.

Et d’ajouter que “ce projet permettra concrètement de porter le niveau des exportations agricoles à 45 milliards de dirhams d’ici 2030 et d’économiser 990 millions de m3 d’eau. A l’horizon 2020, il est également prévu que le projet mobilise plus de 4 milliards de dirhams d’investissements privés en faveur du secteur agricole pour, in fine, créer des dizaines de milliers d’emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural”.

Selon le communiqué, le partenariat entre le Maroc et le Groupe de la BAD qui dure depuis près d’un demi-siècle, compte plus de 160 projets et programmes totalisant un engagement financier de près de 10 milliards de dollars.

Ces financements, dont plus de 80% sont dédiés aux infrastructures de base, couvrent différents secteurs, notamment l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture ainsi que le développement social.