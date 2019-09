L’USFP et l’Organisation socialiste des femmes ittihadies (OSFI) organisent samedi 14 septembre à partir de 10 heures au siège central du parti à Rabat une conférence nationale sur le thème de soutien à la représentativité politique des femmes.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet conjoint avec le ministère de l’Intérieur en relation avec le Fonds de soutien à la représentativité politique des femmes, prélude important à l’édification d’une société de développement et de démocratie.

L’ordre du jour de cette conférence comprend une allocution du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, celle du secrétariat national de l’OSFI, ainsi que l’intervention de Saïd Saâdi sur la participation politique des femmes en tant que prélude à la réalisation de la société de développement et de démocratie et celle d’Ahmed Dahmani sur les approches de genre dans les politiques publiques.

Il convient de rappeler que cette conférence sera modérée par Khadouj Slassi, alors que Said Jaafar en sera le rapporteur.